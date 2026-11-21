Περισσότερες από 650 νέες διαστάσεις ελαστικών υπερυψηλών επιδόσεων (UHP) αναμένεται να προστεθούν, έως το τέλος του 2027.

Σε 27 από τα 29 διεθνείς δοκιμές ελαστικών, το SportContact 7 έχει αναδειχθεί ανάμεσα στα καλύτερα τρία ελαστικά, αποδεικνύοντας την κορυφαία τεχνογνωσία της Continental σε ελαστικά UHP. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, η Continental διεύρυνε σημαντικά τη διεθνή της προϊοντική γκάμα σε ελαστικά UHP, δηλαδή σε ελαστικά διαστάσεων 18 ιντσών και άνω, ενώ στοχεύει στην περαιτέρω ενδυνάμωση της κατηγορίας. ‘Έως το τέλος του 2027, η εταιρεία θα προχωρήσει στην προθήκη πάνω από 650 νέων διαστάσεων ελαστικών σε όλες τις σειρές της, τόσο για τοποθέτηση σε καινούργια αυτοκίνητα, όσο και για αγορές αντικατάστασης. Αναπτύσσοντας το προϊοντικό της εύρος, η Continental ανταποκρίνεται στην ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση ελαστικών UHP, που θα είναι σχεδιασμένα για μεγαλύτερα, βαρύτερα και ισχυρότερα οχήματα, καθώς και για ηλεκτρικά οχήματα , ενώ ταυτόχρονα θέτει βάσεις για περαιτέρω συνολική ανάπτυξη στην κατηγορία.

Για την Continental η επέκταση στα ελαστικά UHP, αποτελεί μια άμεση απάντηση στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των σύγχρονων οχημάτων. Έτσι, δημιουργεί, παγκοσμίως, ακόμα πιο εξειδικευμένες προτάσεις για όλους τους πελάτες της, σε ζητήματα ασφάλειας, απόδοσης και οδηγικής δυναμικής.

Η αναπτυσσόμενη σημασία των ελαστικών UHP

Τόσο για την Continental όσο και για τους πελάτες της, τα ελαστικά UHP για επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, αποτελούν μια κατηγορία με διαρκώς αυξανόμενη σημασία.

Μεταξύ του 2020 και του2025, σε όλες τις μάρκες ελαστικών, το σύνολο πωλήσεων στην παγκόσμια αγορά, ανήλθε από 41% σε 55% . Η αναλογία αυτή μάλιστα αυξήθηκε ραγδαία στις περιοχές της Ασίας - Ειρηνικού (70%) και Αμερικής ( 60% ), ενώ ταυτόχρονα στην περιοχή της Ευρώπης - Μέσης Ανατολής - Αφρικής (EMEA) ανήλθε σε 43 %. Επιπρόσθετα για την Continental, το μερίδιο ελαστικών UHP αυξήθηκε από περίπου από 49% το 2020 σε 62% το 2025. Η συγκεκριμένη αύξηση αναδεικνύει την αυξανόμενη ανάγκη για ελαστικά UHP στα σύγχρονα οχήματα, όπως επίσης και τη στρατηγική σημασία της κατηγορίας για την Continental.

Η τάση για ελαστικά όλο και μεγαλύτερων διαστάσεων είναι στενά συνδεδεμένη με τις εξελίξεις στην αγορά οχημάτων. Τα οχήματα πλέον γίνονται όχι μόνο μεγαλύτερα και βαρύτερα αλλά και πολύ πιο ισχυρά. Συγκεκριμένα, τα SUV οχήματα κερδίζουν ολοένα και μεγαλύτερη δημοφιλία τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα, σήμερα, να τα συναντάμε πολύ συχνά στους δρόμους. Ένας ακόμα καταλυτικός παράγοντας, σχετικός με την αύξηση του όγκου στα σύγρχονα οχήματα, είναι αυτός της ηλεκτροκίνησης: οι μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων προσθέτουν από μόνες τους ένα σημαντικό φορτίο στον συνολικό όγκο. Ταυτόχρονα, τα σύγχρονα συστήματα κίνησης αποδίδουν επίπεδα ροπής που στο παρελθόν συναντούσαμε μόνο σε σπορ οχήματα υψηλών επιδόσεων.

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Όσο τα σύγχρονα ελαστικά γίνονται μεγαλύτερα, βαρύτερα και ισχυρότερα, η σημασία τους γίνεται ακόμα πιο καίρια. Τα ελαστικά δεν αποτελούν πλέον το μόνο σημείο επαφής του οχήματος με τον δρόμο αλλά και τη βασική προϋπόθεση για μια ασφαλή και αποδοτική οδηγική εμπειρία. Η ανάγκη, άλλωστε, για σύγχρονα ελαστικά υψηλού επιπέδου καταδεικνύεται ξεκάθαρα από τη κατηγορία των ελαστικών UHP. Για την Continental, ο συγκερασμός αντικρουόμενων απαιτήσεων και αναγκών αποτελεί όχι μόνο το μυστικό της επιτυχίας αλλά και το χαρακτηριστικό που κάνει τα ελαστικά της να ξεχωρίζουν.

Πάνω από 650 νέες διαστάσεις ελαστικών για κομβικές περιοχές ανά την υφήλιο

Η Continental επεκτείνει τη διάθεση ελαστικών UHP σε όλες τις μεγάλες αγορές, ενώ παράλληλα ετοιμάζεται να παρουσιάσει πάνω από 650 νέες διαστάσεις ελαστικών 1ης τοποθέτησης αλλά και για αγορές αντικατάστασης, έως το τέλος του 2027. Ακόμα, εκτός από το βασικό brand της Continental, η επέκταση αυτή συμπεριλαμβάνει και δευτερεύοντα brands, όπως η Semperit και η Uniroyal. Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός διαφορετικών διαστάσεων ελαστικών αντανακλά, επίσης, και μία αντιστοίχως αυξανόμενη διαφοροποίηση της αγοράς οχημάτων. Οι κατασκευαστές οχημάτων διαθέτουν τα μοντέλα τους σε όλο και περισσότερα διαφορετικά μοντέλα παγκοσμίως και απαιτούν ελαστικά απόλυτα προσαρμοσμένα σε διαφορετικές απαιτήσεις επιδόσεων, απόδοσης και άνεσης.

Tεχνογνωσία υλικών κατασκευής και ενταντικές δοκιμές για μέγιστες επιδόσεις

Τα ελαστικά UHP οφείλουν να καλύπτουν μια ιδιαίτερα ευρεία κλίμακα απαιτήσεων, εκ των οποίων ορισμένες είναι αντικρουόμενες. Πρέπει να εξασφαλίζουν υψηλή πρόσφυση σε στεγνό και βρεγμένο οδόστρωμα, μικρές αποστάσεις πέδησης και ακριβή οδική συμπεριφορά, ενώ παράλληλα να εξασφαλίζουν χαμηλή αντίσταση κύλισης, υψηλή άνεση και υψηλή χιλιομετρική απόδοση. Κομβικό ρόλο στην αρμονική επίτευξη αυτής της ισορροπίας έχει η γόμα του ελαστικού, καθώς αυτή καθορίζει το προφίλ επιδόσεων και συμβάλλει στην εξισορρόπηση πολλαπλών χαρακτηριστικών.

Για την κάλυψη αυτών των απαιτήσεων, η Continental βασίζεται σε εκτεταμένες διαδικασίες εξέλιξης και δοκιμών. Αυτές περιλαμβάνουν ψηφιακές προσομοιώσεις, δοκιμές ελαστικών σε ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες και διεξοδικές δοκιμές οδήγησης, κάτω από μια πληθώρα διαφορετικών θερμοκρασιών, φορτίων, ταχυτήτων και οδικών συνθηκών. Το Τεχνολογικό Κέντρο Υψηλών Επιδόσεων στο Κόρμπαχ αποτελεί ένα κομβικό κέντρο καινοτομίας, με στόχο τη συνεχή εξέλιξη των κατασκευαστικών μεθόδων για ελαστικά UHP. Η τεχνογνωσία που προκύπτει διαχέεται κατόπιν σε όλο το δίκτυο παραγωγής της Continental, παγκοσμίως, στο οποίο κατασκευάζονται ελαστικά UHP, για ζάντες έως και 24 ίντσες. Η απόδοσή τους μετέπειτα, ελέγχεται σε πραγματικές συνθήκες, σε ειδικές πίστες δοκιμών, μεταξύ άλλων στο Contidrom, κοντά στο Ανόβερο, όπως επίσης σε εγκαταστάσεις στο Arvidsjaur της Σουηδίας και στο Τέξας των Η.Π.Α. Ανάμεσα στα κύρια σημεία εστίασης συπεριλαμβάνονται η αποτελεσματική πέδηση σε στεγνό και βρεγμένο δρόμο, η οδική συμπεριφορά, οι επιδόσεις σε υψηλές ταχύτητες, η άνεση και η αντοχή.

Η Continental αποκτά πολύτιμα στοιχεία για την περαιτέρω εξέλιξη, μέσω της συνεργασίας της με καταξιωμένους ειδικούς στον τομέα της βελτίωσης αυτοκινήτων, όπως η ABT Sportsline και η BRABUS, καθώς και από τον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Μέσω της θυγατρικής της, κατασκευάστριας αγωνιστικών ελαστικών Hoosier, η Continental καταφέρνει και απορροφά απευθείας τις διαδικασίες ανάπτυξης ελαστικών και την τεχνογνωσία που απορρέει από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ευρήματα σχετικά με το μίγμα της γόμας, την κατασκευή του ελαστικού και της απόδοσης κάτω από έντονο φορτίο, βοηθούν στην συνεχόμενη εξέλιξη των δυνατοτήτων σε σύγχρονα ελαστικά UHP.

Το κορυφαίο μοντέλο SportContact7 διαπρέπει σε ανεξάρτητες δοκιμές ελαστικών

Το SportContact 7 είναι ένα από τα κύρια προϊόντα της Continental, στην κατηγορία ελαστικών UHP και αποτελεί παράδειγμα απόδοσης για όλη την γκάμα των ελαστικών της. Αυτό το θερινό ελαστικό δημιουργήθηκε για οχήματα υψηλών επιδόσεων με κινητήρα εσωτερικής καύσης αλλά και ηλεκτροκινητήρα, καθώς επίσης διατίθεται σε διαστάσεις που κυμαίνονται από 18 έως και 24 ίντσες.

Οι δυνατότητές του αναδεικνύονται μέσω ανεξάρτητων συγκριτικών δοκιμών αλλά και πολυάριθμων εγκρίσεων εξοπλισμού 1ης τοποθέτησης, από κορυφαίους κατασκευαστές οχημάτων. Κατασκευαστές αυτοκινήτων, όπως η Audi, η BMW, η BYD, η Maserati, η Mercedes-Benz, η Polestar, η Porsche, η Volkswagen και η Zeekr εξοπλίζουν, στα εργοστάσιά τους, επιλεγμένα μοντέλα τους με τα SportContact 7. Με αυτή τη γενική αποδοχή τονίζεται πως τα ελαστικά πληρούν όλες τις απαιτήσεις των κατασκευαστών για ασφάλεια, οδική συμπεριφορά και απόδοση.

Η ποιότητα αυτή επικυρώνεται τακτικά και από ανεξάρτητους Οργανισμούς Δοκιμών. Από τη μέρα παρουσίασής του, το SportContact7 βρίσκεται στο top 3 της αξιολόγησης, σε 27 από τα 29 διεθνή tests ελαστικών. Πιο συγκεκριμένα, οι δοκιμαστές επισημαίνουν ιδιαίτερα τις μικρές αποστάσεις πέδησης, καθώς και την ισορροπημένη οδική συμπεριφορά που εμπνέει εμπιστοσύνη, τόσο σε στεγνό όσο και σε βρεγμένο οδόστρωμα. Ο συνδυασμός των εξαιρετικών αποτελεσμάτων σε περιβάλλον δοκιμών και των αυστηρών απαιτήσεων που ισχύουν για την 1η τοποθέτηση έχει καταστήσει το SportContact 7 ένα από τα πιο επιτυχημένα ελαστικά της κατηγορίας του.

Τα ελαστικά Continental είναι διαθέσιμα πανελλαδικά, σε πληθώρα διαστάσεων, μέσα από το δίκτυο καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της Continental (https://www.continental-tires.gr/car/dealer-locator).