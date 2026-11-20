Μεγάλη τριπλή πληρωμή αναμένεται την επόμενη Παρασκευή με επιστροφή ενοικίου, επίδομα 400 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ για ΑμεΑ αλλά και τα επιδόματα του εν λόγω Οργανισμού.

Όπως πρώτο αποκάλυψε το Dnews, σήμερα αναμένεται η πληρωμή για το επίδομα 400 ευρώ σήμερα πληρώνεται η α' δόση σε περίπου 2 εκατ. συνταξιούχους. Τα χρήματα θα αρχίσουν να εμφανίζονται σταδιακά στα ΑΤΜ από το απόγευμα, οπότε θα είναι διαθέσιμα για ανάληψη.

Ωστόσο, θα υπάρξει και δεύτερη πληρωμή τις επόμενες ημέρες. Η πληρωμή αφορά το επίδομα 400 ευρώ του ΟΠΕΚΑ που έχει ήδη ανακοινώσει ο πρωθυπουργός από την ΔΕΘ και αφορά ΑμεΑ.

Συγκεκριμένα, το επίδομα 400 ευρώ, στις 30 Νοεμβρίου θα λάβουν:

Ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων ή επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακές παροχές σε χρήμα από τον ΟΠΕΚΑ.

Ανάδοχοι γονείς ατόμων με αναπηρία που είναι ενταγμένα σε γενικά ή ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα και λαμβάνουν την προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση.

Επιστροφή ενοικίου

Απο τις 27 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η καταβολή της επιστροφής ενοικίου στους δικαιούχους, με το ποσό της ενίσχυσης να φτάνει έως τα 1.600 ευρώ για νοικοκυριά που πληρώνουν ενοίκιο τόσο για την κύρια κατοικία όσο και για φοιτητική στέγη.

Η καταβολή της επιστροφής ενοικίου ξεκινά από την Παρασκευή το απόγευμα, με τις πληρωμές να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της προγραμματισμένης καταβολής της 30ής Νοεμβρίου.

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Η πληρωμή θα γίνει αυτόματα, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης, βάσει των στοιχείων που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, ενώ τα διευρυμένα εισοδηματικά όρια επιτρέπουν σε περισσότερους ενοικιαστές να λάβουν την ενίσχυση.

Η ενίσχυση αφορά όσους μισθώνουν κύρια κατοικία, αλλά και οικογένειες που επιβαρύνονται με το κόστος φοιτητικής κατοικίας για παιδιά που σπουδάζουν σε άλλη πόλη.

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ

Στην καταβολή των επιδομάτων για τον μήνα Νοεμβρίου του 2026 θα προχωρήσει ο ΟΠΕΚΑ την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου. Η επίσημη ημερομηνία πληρωμής είναι η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου ωστόσο, όπως κάθε μήνα τα χρήματα θα πληρωθούν από την προηγούμενη το απόγευμα, δηλαδή από τις 27/11.

Αναλυτικά τα επιδόματα