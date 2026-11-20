Η συγκινητική ανάρτηση του καλλιτέχνη.

Δύσκολες φαίνεται πως είναι οι τελευταίες ώρες για τον Bruno Mars, καθώς ο ερμηνευτής γνωστοποίησε στους διαδικτυακούς του φίλους ότι έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, ο ερμηνευτής προχώρησε σε μία άκρως συγκινητική ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media.

Μέσω αυτής, μοιράστηκε ορισμένα στιγμιότυπα του πατέρα του, αλλά και μία φωτογραφία από την τελευταία φορά που τον κράτησε αγκαλιά την προηγούμενη εβδομάδα.

Μέσα από τη λεζάντα του, εξέφρασε μερικά από τα συναισθήματά του, τονίζοντας ότι για τον ίδιο ήταν ο «καλύτερος πατέρας».

Η ανάρτηση του Bruno Mars

«Την περασμένη εβδομάδα κατάφερα να αγκαλιάσω τον πατέρα μου για τελευταία φορά. Όσοι με έχετε ακούσει να μιλάω γι’ αυτόν, θα ξέρετε ότι πάντα έλεγα πως ήταν ο άνθρωπος που μου έμαθε όλα όσα ξέρω, ειδικά σε ό,τι αφορά τη μουσική.

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Μεγάλωσε τις τέσσερις υπέροχες αδερφές μου, τον αδερφό μου και εμένα. Στα δικά μου μάτια ήταν ο καλύτερος πατέρας του κόσμου και θα μου λείπει κάθε μέρα, μέχρι να ξανά βρεθούμε.

Σ’ αγαπώ μπαμπάκα μου. Δώσε ένα φιλί στη μαμά εκεί ψηλά για μένα».

{https://www.instagram.com/p/Df8CCraD_a4/?img_index=1}