Η ανάρτηση της Ζωής Κρονάκης.

Συγκινημένη εμφανίστηκε η Ζωή Κρονάκη στην κάμερα, καθώς ανακοίνωσε στους διαδικτυακούς της φίλους ότι πέθανε ο πατριός της, ο άνθρωπος, που όπως είπε την μεγάλωσε σα να ήταν παιδί του.

Η γνωστή παρουσιάστρια, ανέφερε ότι τις τελευταίες ημέρες απουσιάζει από τα επαγγελματικά της καθήκοντα, λόγω της απώλειάς του και αναμένεται να επιστρέψει στο τηλεοπτικό της πόστο, αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η ανάρτηση της Ζωής Κρονάκη

Στην ανάρτηση που έκανε το απόγευμα της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, η Ζωή Κρονάκη, αναφέρει:

«Καλησπέρα σας, το τελευταίο διάστημα απέχω από τα social media και τις επαγγελματικές μου υποχρεώσεις. Είχαμε στην οικογένειά μας, μία πάρα πολύ δύσκολη απώλεια, μια μεγάλη απώλεια. Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου. Ο πατριός μου, που με μεγάλωσε σαν παιδί του, 40 χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα σας, συμπαράστασης. Είναι πάντα ανακουφιστικά τα λόγια όσο μεγάλος κι αν είναι ο πόνος μας. Τα ‘χουμε ανάγκη.

Θέλω να σας πω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο επιστρέφω κανονικά στην εκπομπή, θα ‘μαστε μαζί με τον Τάσο και όλη την ομάδα που τους υπερευχαριστώ για τη διακριτικότητα και τον σεβασμό.

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