Η PREMIA θα προβεί σε εργασίες ανακαίνισης το 2027 και 2028 μετά το τέλος της περιόδου λειτουργίας.

Η Premia Properties («PREMIA» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την απόκτηση των ξενοδοχειακών μονάδων Mare Monte και Kournas Village στην Κρήτη μέσω εξαγοράς των εταιρειών Σφακιά Α.Ε. και Δρυμός Α.Ε. αντιστοίχως, με το συνολικό κόστος συναλλαγής να ανέρχεται σε € 39,5 εκατ. Η συνολική επένδυση συμπεριλαμβανομένου και του εκτιμώμενου κόστους ανακαίνισης θα ανέλθει σε περίπου € 57,5 εκατ.

Η μεικτή επιφάνεια των ξενοδοχείων είναι 22.340 τ.μ. Βρίσκονται στην Γεωργιούπολη Χανίων, σε εξαιρετική παραθαλάσσια τοποθεσία και λειτουργούν επιτυχημένα για πάνω από 25 χρόνια.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2026. Τα ξενοδοχεία θα παραμείνουν σε πλήρη λειτουργία, ενώ η PREMIA θα προβεί σε εργασίες ανακαίνισης το 2027 και 2028 μετά το τέλος της περιόδου λειτουργίας . Η διαχείριση των ξενοδοχείων θα ανατεθεί στην σκανδιναβική NLTG (Nordic Leisure Travel Group) η οποία είναι στρατηγικός εταίρος της PREMIA, μέσω μακροχρόνιας 20ετούς triple-net μίσθωσης. Το αρχικό ετήσιο μίσθωμα που θα καταβάλλεται ανέρχεται σε περίπου € 3,0 εκατ. και εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε περίπου €4,4 εκατ. μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισης των ξενοδοχείων, ενώ θα συνεχίσει να υπόκειται σε ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Ηλίας Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της STERNER STENHUS και Πρόεδρος της PREMIA, δήλωσε:

«Με την αγορά των ξενοδοχείων στην Κρήτη συνεχίζουμε την υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδίου και σε συνεργασία με την NLTG φέρνουμε ακόμα περισσότερους επισκέπτες από την Σκανδιναβία στην Ελλάδα.

Από τον Αύγουστο 2024 έχουμε ήδη εξαγοράσει πέντε ξενοδοχεία 1.500 δωματίων αξίας €260 εκατ. και έχουμε προγραμματίσει, μαζί με τα Mare Monte κα Kournas Village την απόκτηση μέχρι και το τέλος του 2026 πέντε επιπλέον ξενοδοχείων συνολικής δυναμικότητας 1.649 δωματίων και αξίας πάνω από € 312 εκατ. Έτσι, οι συνολικές επενδύσεις της Premia στον ξενοδοχειακό κλάδο θα φτάσουν σε αξία 570 εκατ. και σε 3.185 δωμάτια, ξεπερνώντας έτσι τον αρχικό μας στόχο μας για επενδύσεις τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ και εξαγορά 2.500 δωμάτιων μέχρι και το 2027.»

Ο Κώστας Μαρκάζος, Διευθύνων Σύμβουλος της Premia δήλωσε:

«Η συγκεκριμένη εξαγορά ισχυροποιεί περαιτέρω την χρηματοοικονομική θέση της PREMIA ενισχύοντας σημαντικά το χαρτοφυλάκιο και την κερδοφορία της. Συνεχίζουμε τις επενδύσεις αξιοποιώντας τις ευκαιρίες στον ξενοδοχειακό κλάδο στην Ελλάδα δημιουργώντας αξία για τους μετόχους μας».