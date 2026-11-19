Η ερμηνεύτρια δεν θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια.

Η Δέσποινα Βανδή έδωσε το παρών σε φιλανθρωπική συναυλία που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ, στην οποία και συμμετείχαν πολλοί έλληνες καλλιτέχνες και ερμηνευτές.

Αργότερα, η γνωστή τραγουδίστρια παραχώρησε δηλώσεις στις κάμερες τηλεοπτικών εκπομπών και ένα σύντομο απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Happy Day».

Η Δέσποινα Βανδή, αρχικά απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ωστόσο αποχώρησε όταν άκουσε μία ερώτηση για πιθανή συνεργασία ανάμεσα στο Φοίβο και τη Δέσποινα Βανδή.

Οι δηλώσεις της Δέσποινας Βανδή στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών

Αρχικά, η ερμηνεύτρια αναφέρθηκε στη φιλανθρωπική βραδιά, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Γι’ αυτό είμαστε εδώ και είναι πάρα πολύ συγκινητικό όλο αυτό που συμβαίνει και με τον κόσμο που βρίσκεται εδώ απόψε… Πολύ όμορφο. Όλοι οι καλλιτέχνες και οι δημιουργοί, είμαστε ένα. Εμείς δεν υπάρχουμε χωρίς αυτούς, αυτοί δεν υπάρχουν χωρίς εμάς. Οπότε σε τέτοιες συνθήκες και καταστάσεις δίνουμε το παρών».

Αμέσως μετά, βέβαια, μία από τις δημοσιογράφους που βρέθηκε στο σημείο, ξεκίνησε να ρωτά την Δέσποινα Βανδή: «Υπάρχει μία φήμη ότι ο Φοίβος θα δώσει τραγούδια στην Άννα Βίσση».

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Πριν ολοκληρωθεί η ερώτηση, η ερμηνεύτρια χαιρέτησε τις κάμερες χωρίς να προσθέσει κάποιο σχόλιο αποχωρώντας από το σημείο.

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