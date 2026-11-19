Ο ηθοποιός μίλησε για τη σχέση με τον γιο του.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου ο Ιωάννης Παπαζήσης, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Σίσσυ Χρηστίδου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν εκτενώς, είναι η σχέση του ηθοποιού με τον γιο του, ο οποίος πλέον είναι 11 ετών. Ο Ιωάννης Παπαζήσης, σημείωσε ότι δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που θα ήθελε να μεταδώσει στο παιδί του, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για πράγματα που πιθανά θα έχουν διαφοροποιηθεί μέσα στα επόμενα χρόνια.

Η αναφορά του Ιωάννη Παπαζήση στο γιο του

Όταν ο ηθοποιός ρωτήθηκε για το ποιο θεωρεί ότι είναι χρέος του απέναντι στον γιο του, ανέφερε: «Θα σε απογοητεύσω… Δεν θέλω να του μεταδώσω τίποτα. Το έχω σκεφτεί πάρα πολύ, με έχει παιδέψει. Ειλικρινά, δεν ξέρω πώς να μεταδώσω σε έναν άνθρωπο κάτι το οποίο σε 20 χρόνια, σε 10 χρόνια που αυτός θα μεγαλώσει, θα είναι ξεπερασμένο και λανθασμένο. Δεν ξέρω τι να του μεταδώσω».

Στη συνέχεια, ο Ιωάννης Παπαζήσης, τόνισε ότι το μόνο που θα ήθελε να μεταδώσει στον γιο του, είναι αυτό που λειτούργησε στη δική του οικογένεια: «Το μόνο που μπορώ να του μεταδώσω, είναι αυτό που λειτούργησε στη δική μου σχέση με τους γονείς μου, να είναι δημιουργικός. Να αγαπήσει τη ζωή, τη δουλειά. Να προσπαθήσει. Μ’ αρέσουν, αγαπώ τους ανθρώπους που δεν το βάζουν κάτω, που διεκδικούν τα όνειρά τους. αυτό θα το ήθελα πάρα πολύ. Τώρα, από εκεί και πέρα τι θα κάνει…».

Με αφορμή μάλιστα, τη συζήτηση, η Σίσσυ Χρηστίδου ρώτησε τον Ιωάννη Παπαζήση: «Τι είναι αυτό που χρωστάμε στα παιδιά μας;», με τον ηθοποιός να αναφέρει:

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«Να τα αγαπάμε. Δεν πιστεύω τίποτα. Νομίζω ότι και αυτά, αυτό θέλουν. Θεωρώ ότι δεν έχω κάτι που να του αλλοιώνει την εικόνα, αλλά συμβαίνει αυτό, σαφέστατα. Και τη γλώσσα μου προσέχω, και τις λεπτομέρειες της καθημερινότητας προσέχω. Και αν δεν έχω όρεξη να μαγειρέψω, θα μαγειρέψω για να με δει το παιδί μου… Αλλά πιστεύω πάρα πολύ στην αυτονομία της ζωής. Πιστεύω πάρα πολύ ότι… έχουμε μία τρομακτική κτητικότητα προς τα παιδιά μας. Δεν έχω κτητικότητα προς το παιδί, δεν θέλω… Ένας ψυχολόγος έλεγε ‘αγαπάτε τα παιδιά σας; Αφήστε τα ήσυχα’. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Τρέμω στις ημέρες που μεγαλώνει να είναι καλά, αλλά θέλω να τον αφήσω ήσυχο».

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