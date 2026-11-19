Ο Ηλίας Βαλάσης στο «Happy Day».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day» βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου ο Ηλίας Βαλάσης και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον Σταύρο Φλώρο και στον τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο πρόγραμμα του Survivor.

Πιο συγκεκριμένα, όταν ο Ηλίας Βαλάσης, ρωτήθηκε για τον νεαρό παίκτη και το ατύχημα που τον οδήγησε στον ακρωτηριασμό, ανέφερε: «Νομίζω ότι φταίνε όλοι εκτός από τον ίδιο. Συγγνώμη τώρα, κάνω κριτική, είναι λάθος μου αυτό, να κρίνω τους ανθρώπους και τις παραγωγές και αυτά, αλλά φταίνε όλοι εκτός από τον ίδιο».

Όσα ανέφερε ο Ηλίας Βαλάσης για το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου

Με αφορμή τη συζήτηση, ο Ηλίας Βαλάσης, πρόσθεσε ακόμη: «Είναι αδιανόητο, ένα παιδί να έρχεται σε αυτή την κατάσταση. Ο ίδιος το έχει αντιμετωπίσει καταπληκτικά, δεν το συζητάω, είναι πρότυπο. Τον θεωρώ πρότυπο. Ένα παιδί να χάνει σε αυτή την ηλικία το πόδι του και να χαμογελάει, δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω οποιοδήποτε άλλο παιδί στη θέση του τί θα έκανε».

Και πρόσθεσε: «Θέλω να σου πω όμως, νομίζω ότι υπήρξε πολύ… Δεν υπήρξε, δεν θέλω να κατηγορήσω, αλλά ήταν τελείως λάθος. Δεν μπορεί να μην καλύπτεις τους ανθρώπους που σου δίνουν ένα πρόγραμμα. Έπρεπε να είναι από πάνω απίστευτη ασφάλεια».

«Έπρεπε να γίνεται με περιφραγμένο θαλάσσιο χώρο. Αν δεν είναι περιφραγμένος θα έπρεπε να είναι με ανθρώπους και με σκάφη τα οποία θα ακολουθούσαν. Από πάνω τους οι προβλεπόμενες σημαδούρες που θα έλεγαν ότι από κάτω υπάρχει δύτης… Μην πάμε σε θέματα ασφαλείας… Ήταν αδιανόητο λάθος όλων των υπολοίπων. Οποιοσδήποτε άλλος γύρω… Ένα παιδάκι, ένα πλασματάκι, το οποίο δεν είχε ιδέα από κανόνες ασφαλείας… Δεν τα ξέρει, πήγε να βγάλει την τροφή του. Ήταν πολύ λυπηρό και να σου πω κάτι, με το πώς το αντιμετωπίζει το παιδί καθόλου λυπηρό δεν είναι. Και δέκα φορές πιο μάγκας θα βγει το παιδί».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmz0v3z9fajt?integrationId=40599y14juihe6ly}