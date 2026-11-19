Ο πρόεδρος της Ρωσίας επιβεβαίωσε πως η τριμερής δεν έθεσε φιλόδοξους στόχους, αλλά έκανε λόγο για «σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της διπλωματίας». Τι είπε για Ουκρανία, Ευρώπη, πυρηνικά και τη Διάσκεψη της Γιάλτας.

Λίγο μετά την υπογραφή της κοινής διακήρυξης τεσσάρων σημείων, που ακολούθησε την ιστορική τριμερή συνάντηση της Σεντζέν, ο Βλαντιμίρ Πούτιν μίλησε στα ρωσικά ΜΜΕ για το νέο «κεφάλαιο στην ιστορία της διπλωματίας», που κατά τη γνώμη του θα πρέπει να συνεχιστεί προκειμένου να προκύψει «ουσιαστική αμοιβαία κατανόηση».

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι η συζήτηση «άνοιξε τον δρόμο για περαιτέρω διάλογο, ανεξάρτητα από το αν αυτός θα διεξαχθεί στο ίδιο ή σε διαφορετικό σχήμα».

Η συζήτηση ήταν «απολύτως ελεύθερη» και διεξήχθη «με πολύ ειλικρινή τρόπο», γεγονός που «μας επέτρεψε να κατανοήσουμε ο ένας τον άλλον», συμπλήρωσε ο Πούτιν, πιστώνοντας στον Σι Τζινπίνγκ το γεγονός πως δημιούργησε ένα τέτοιο κλίμα «ώστε να αρχίσουμε να ανταλλάσσουμε ελεύθερα τις απόψεις μας για τα θέματα που μας απασχολούν», κάτι που, όπως πρόσθεσε, ήταν «απρόσμενο».

«Ο Τραμπ είναι αποφασισμένος να επιλύσει όλες τις συγκρούσεις»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν σχολίασε στη συνέχεια τη συνεργασία του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο Τραμπ είναι αποφασισμένος να επιλύσει όλες τις συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένης της σύγκρουσης στην Ουκρανία», δήλωσε ο ρώσος πρόεδρος στους δημοσιογράφους. Ανέφερε επίσης ότι ο Τραμπ επέδειξε έντονο ενδιαφέρον για την αποκατάσταση των ρωσοαμερικανικών σχέσεων.

«Θα θέλαμε ορισμένα ζητήματα να προχωρούν πιο γρήγορα», είπε ο Πούτιν, προσθέτοντας ωστόσο: «Είμαστε ρεαλιστές».

Σημείωσε ακόμη ότι η Ρωσία και οι ΗΠΑ «δεν συνεργάστηκαν για ένα διάστημα» αφότου ο Τραμπ αποχώρησε από την προεδρία το 2020. Συνολικά ο Πούτιν χαρακτήρισε τις συνομιλίες «θετικό οιωνό» και εξήρε την «εγγύτητα» σε «πολιτισμικές αξίες» και «απόψεις» μεταξύ των δύο πλευρών.

«Συζητήσαμε για την Ουκρανία, η Ρωσία έχει πλεονέκτημα στα πυρηνικά»

Ο Πούτιν ανέφερε ότι η τριμερής συνάντηση στη σύνοδο κορυφής στη Σεντζέν επικεντρώθηκε στη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ, σε ζητήματα ασφαλείας και στη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, ενώ επιβεβαίωσε πως οι ηγέτες συζήτησαν για την Ουκρανία.

Υποστήριξε ότι η χώρα του διαθέτει πλεονέκτημα στο πυρηνικό ζήτημα, καθώς κατέχει ηγετική θέση στην πυρηνική τεχνολογία και την ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας, ενώ δήλωσε ότι δεν επανέλαβε τις απαιτήσεις του αναφορικά με τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Αντιθέτως, υπενθύμισε στους ομολόγους του πώς ξεκίνησαν όλα.

Ο Πούτιν επανέλαβε την εκδοχή του για τον πόλεμο στην Ουκρανία, επισημαίνοντας πως η Ρωσία «δεν ξεκίνησε τον πόλεμο», κάτι που, όπως είπε, μετέφερε στους Σι και Τραμπ.

Όσον αφορά τις προοπτικές διευθέτησης του πολέμου, ο ρώσος πρόεδρος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ είχαν προτείνει συμβιβασμούς οι οποίοι είχαν συμφωνηθεί και στην τελευταία συνάντησή του με τον Τραμπ πέρυσι στην Αλάσκα.

Οι «Ευρωπαίοι προστάτες» της Ουκρανίας, ωστόσο, «δεν ήταν διατεθειμένοι» να αποδεχθούν αυτούς τους συμβιβασμούς.

«Όμως τα πράγματα αλλάζουν και ίσως τελικά συνειδητοποιήσουν ότι είναι προτιμότερο να συμβιβαστούν κατ' αυτόν τον τρόπο, παρά να έρθουν αντιμέτωποι με ορισμένες πραγματικότητες τις οποίες αναπόφευκτα θα αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή», πρόσθεσε ο Πούτιν.

Ο Πούτιν καλεί τους Δυτικούς να μη φοβούνται μια «νέα Γιάλτα»

Ερωτηθείς εκ νέου για τη Διάσκεψη της Γιάλτας του 1945, κάλεσε τους δυτικούς πολιτικούς να μην «φοβούνται» μια νέα συμφωνία, καθώς... δεν υπήρχε τίποτα κακό στην πρώτη.

«Πρώτα απ' όλα, στη Γιάλτα επισφραγίστηκε η νίκη κατά του ναζισμού», δήλωσε ο Πούτιν.

«Εγώ, από την πλευρά μου, δεν θα είχα αντίρρηση - αντιθέτως, θεωρώ ότι θα ήταν ορθό - να επισφραγίσουμε μια νίκη κατά του νεοναζισμού, ώστε να διασφαλίσουμε την εξάλειψη των ίδιων των ιδεολογικών ριζών: της ξενοφοβίας, της ρωσοφοβίας και άλλων παρόμοιων φοβιών».

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο Πούτιν υποστήριξε επίσης ότι η Γιάλτα απλώς «αναγνώρισε τα πραγματικά αποτελέσματα, τις πραγματικότητες στο τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου».

«Το ίδιο ισχύει και σήμερα. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε πάνω σε αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα... στις πραγματικότητες που διαμορφώνονται στον κόσμο», πρόσθεσε.

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ότι μετά τη συμφωνία της Γιάλτας ιδρύθηκε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος, όπως είπε, απέτρεψε περαιτέρω παγκόσμιες συρράξεις, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι εξακολούθησαν να υπάρχουν περιφερειακοί πόλεμοι.

«Οι Ευρωπαίοι πρέπει να έρθουν στη Μόσχα για να υπάρξει πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες»

Ο Πούτιν εξέφρασε σκεπτικισμό σχετικά με τη συμμετοχή της Ευρώπης στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, οι οποίες διεξάγονται με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ.

Δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία για τον πέμπτο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ, ανέφερε ο ρώσος πρόεδρος, ενώ διευκρίνισε πως οι Αμερικανοί είναι αυτοί που «επιμένουν στη συμμετοχή των Ευρωπαίων».

Ο Πούτιν υποστήριξε ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει «να έρθουν στη Μόσχα προκειμένου να προσδιορίσουν τη θέση τους» και στη συνέχεια «θα αποφασίσουμε με ποια σχήματα θα συνεχίσουμε τον διάλογο με την Ουκρανία».

Παράλληλα, ο ρώσος ηγέτης κατήγγειλε αυτό που χαρακτήρισε επιθετική ρητορική από ευρωπαίους ηγέτες περί προετοιμασίας για πόλεμο με τη Ρωσία έως το τέλος της δεκαετίας.

«Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο των Ουκρανών», η Ρωσία δεν πρόκειται να «θυσιάσει τίποτα»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν σχολίασε επίσης τις επανειλημμένες εκκλήσεις του για διαπραγματεύσεις γύρω από την ευρύτερη αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης, στο πλαίσιο των συνομιλιών για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ανέφερε ότι η Ρωσία θα «αναζητήσει συμβιβασμούς» και υποστήριξε πως δεν υπάρχουν «ανυπέρβλητα εμπόδια». Πρόσθεσε ωστόσο ότι η Μόσχα «δεν πρόκειται να θυσιάσει τίποτα». «Το μόνο που χρειάζεται είναι πολιτική βούληση», τόνισε.

Συμφώνησε ότι η ασφάλεια της Ουκρανίας «θα πρέπει να διασφαλιστεί», προσθέτοντας όμως ότι «πρέπει να διασφαλιστεί» και η ασφάλεια της Ρωσίας.

«Αν θέλουν να σταματήσουν τη σύγκρουση, πρέπει να συμφωνήσουν στον συμβιβασμό που είχε προταθεί από την αμερικανική πλευρά ακόμη και πριν από τη συνάντηση του Άνκορατζ· εμείς συμφωνήσαμε σε αυτόν και πλέον η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο των Ουκρανών», δήλωσε ο Πούτιν, αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα τον Αύγουστο του 2025.

Ο Ρώσος ηγέτης υποστήριξε εξάλλου ότι η Ουκρανία δεν θα μπορέσει να κρατήσει το 10% της ανατολικής Ουκρανίας στο Ντονμπάς που περιλαμβάνεται στην πρόταση.

Η Ευρώπη θα πρέπει να αποδεχθεί ότι «τα πράγματα αλλάζουν», αλλά και ότι η κατάσταση «δεν πρέπει να επιστρέψει σε όσα συνέβαιναν στις αρχές της δεκαετίας του '90».

Ο Πούτιν ξεκαθάρισε ότι η Ρωσία δεν θα υποκύψει στις προσπάθειες άλλων πλευρών να την ωθήσουν σε «μια συγκεκριμένη θέση στην οποία δεν πρόκειται να μετακινηθεί».

Ο Πούτιν προαναγγέλλει αντίποινα για την επίθεση στη γέφυρα του Κερτς

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προανήγγειλε, τέλος, αντίποινα για τα ουκρανικά πλήγματα κατά της γέφυρας που συνδέει τη Ρωσία με τη χερσόνησο της Κριμαίας.

Η επίμαχη γέφυρα κατέρρευσε εν μέρει πριν από δύο ημέρες, έπειτα από ουκρανικές επιθέσεις, ενώ χτυπήθηκε εκ νέου σήμερα.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία «δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί» μετά από αυτά τα πλήγματα. «Θα απαντήσουμε σε αυτές τις επιθέσεις», πρόσθεσε ο ρώσος πρόεδρος.

«Θα ήθελα να το γνωρίζουν όλοι αυτό. Θεωρώ ότι οι ενέργειές μας ως απάντηση θα είναι πολύ πιο επώδυνες από όσα έπραξε το Κίεβο σε σχέση με τη γέφυρα».

Με πληροφορίες από Sky News, Guardian, BBC