Οι τρεις πρόεδροι υπογραμμίζουν ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, καθώς και άλλοι παρόμοιοι οργανισμοί, δεν πρέπει να καταχρώνται τη δικαιοδοσία τους.

Σι Τζινπίνγκ, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψαν κοινή διακήρυξη μετά την ιστορική τριμερή συνάντησή τους, παρουσιάζοντας τέσσερα βασικά σημεία της μεταξύ τους συμφωνίας, που αφορούν τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ, την ενέργεια, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και τα πυρηνικά όπλα.

Οι τρεις ηγέτες δεσμεύονται να προωθήσουν τη μεταρρύθμιση των Ηνωμένων Εθνών, ώστε ο Οργανισμός να μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις παγκόσμιες προκλήσεις και να εκπληρώνει τη θεμελιώδη αποστολή του για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.

Παράλληλα, συμφωνούν στην αύξηση της παραγωγής και της προμήθειας διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων «προς όφελος όλων των εθνών», υπογραμμίζοντας τη σημασία της σταθερότητας στις ενεργειακές ροές. Η συγκεκριμένη αναφορά αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό το πρίσμα των διεθνών κυρώσεων στις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου.

Ένα ακόμη σημείο της κοινής διακήρυξης αφορά «τον σεβασμό της κρατικής ασυλίας των αξιωματούχων». Οι τρεις πρόεδροι υπογραμμίζουν ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, καθώς και άλλοι παρόμοιοι οργανισμοί, δεν πρέπει να καταχρώνται τη δικαιοδοσία τους.

Η αναφορά αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τον Βλαντίμιρ Πούτιν, σε βάρος του οποίου το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για την φερόμενη ευθύνη του σε εγκλήματα πολέμου στο πλαίσιο του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

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Τέλος, οι τρεις ηγέτες υπογραμμίζουν ότι «ένας πυρηνικός πόλεμος δεν πρέπει να διεξαχθεί» και δεσμεύτηκαν να συμμετάσχουν σε διάλογο για τη μείωση των πυρηνικών κινδύνων και την αποτροπή της διάδοσης των πυρηνικών όπλων.

Η δέσμευση αυτή έρχεται μετά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για πυρηνικό αφοπλισμό, τόσο στις εναρκτήριες δηλώσεις του όσο και στις τοποθετήσεις του πριν από την τριμερή σύνοδο.

Τα τέσσερα σημεία της κοινής δήλωσης

1. Μεταρρύθμιση του ΟΗΕ

Ως μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η Κίνα, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να προωθήσουν τη μεταρρύθμιση του Οργανισμού, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις παγκόσμιες προκλήσεις και να εκπληρώνει τη θεμελιώδη αποστολή του για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.

2. Ενέργεια και πετρελαϊκά προϊόντα

Οι τρεις χώρες σχεδιάζουν να αυξήσουν την παραγωγή και την προμήθεια διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων προς όφελος όλων των εθνών. Παράλληλα, επαναβεβαιώνουν τη σημασία της διατήρησης σταθερών ενεργειακών ροών.

3. Κρατική ασυλία και Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Οι τρεις αρχηγοί κρατών αναγνώρισαν ότι η αρχή της εθνικής συναίνεσης και ο σεβασμός της ασυλίας των κρατικών αξιωματούχων είναι υψίστης σημασίας. Συμφώνησαν επίσης ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) και άλλοι παρόμοιοι διεθνείς οργανισμοί δεν πρέπει να καταχρώνται τη δικαιοδοσία τους.

4. Πυρηνικά όπλα και διεθνής ασφάλεια

Οι τρεις αρχηγοί κρατών επαναβεβαιώνουν ότι ένας πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να κερδηθεί και δεν πρέπει να διεξαχθεί. Οι τρεις χώρες θα συμμετάσχουν σε διάλογο για τη μείωση των πυρηνικών κινδύνων και την αποτροπή της διάδοσης των πυρηνικών όπλων.

Με πληροφορίες από SkyNews