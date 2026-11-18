Πριν υποδεχθεί τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Σι Τζινπίνγκ δεσμεύτηκε την Τετάρτη να αντισταθεί στον εμπορικό προστατευτισμό, ενώ ο ρώσος ομόλογός του επέκρινε δριμύτατα τις δυτικές κυρώσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε την Τετάρτη στην Κίνα, ολοκληρώνοντας τον πρώτο σταθμό της πολυήμερης περιοδείας του στην Ασία που ξεκίνησε από τις Φιλιππίνες. Εκεί είναι προγραμματισμένο να συμμετάσχει σε μια πολυαναμενόμενη σύνοδο κορυφής με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ, ενώ δεν αποκλείεται να συναντηθεί και με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο Σι υποδέχθηκε τον Τραμπ στο αεροδρόμιο, με όλες τις τιμές.

Δεν πρόκειται απλώς για μια τυπική υποδοχή από τον κινέζο πρόεδρο, αλλά για μια προσεκτικά χορογραφημένη διπλωματική κίνηση, σχολιάζει η Laura Bicker για λογαριασμό του BBC. Ο Σι αντιλαμβάνεται πλήρως την αξία αυτής της χειρονομίας, καθώς εκτιμάται ότι είναι η πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της προεδρίας του που υποδέχεται ο ίδιος ξένο ηγέτη στο αεροδρόμιο.

{https://www.youtube.com/watch?v=6f-u79YE1Kg}

Ο Σι ανταποδίδει κατ'αρχάς την κίνηση του ίδιου του Τραμπ. Ο αμερικανός πρόεδρος είχε υποδεχθεί προσωπικά τον Σι στο αεροδρόμιο της Ουάσινγκτον νωρίτερα φέτος - και τώρα ο κινέζος ηγέτης του επιστρέφει την αβρότητα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, όμως, ο Σι γνωρίζει καλά ότι ο Τραμπ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προσωπική αναγνώριση, το τελετουργικό και το κύρος. Επιλέγοντας να μην αναθέσει αυτό το καθήκον σε κάποιον υφιστάμενό του, ο Κινέζος πρόεδρος κολακεύει τον αμερικανό ομόλογό του και τον κάνει να αισθάνεται σημαντικός, ξεχωρίζοντάς τον με την τιμή μιας προσωπικής υποδοχής.

{https://x.com/clashreport/status/2122980997339976148}

{https://x.com/Acyn/status/2122980365619061040}

Ο Σι ενδεχομένως ελπίζει ότι αυτή η ένδειξη καλής θέλησης θα λειάνει το έδαφος για τις διαπραγματεύσεις γύρω από το εμπόριο, την Ταϊβάν και την τεχνολογία.

Άλλωστε, έχει την πολυτέλεια να φανεί γενναιόδωρος σε αυτό το σημείο χωρίς να πλήξει το γόητρό του - καθώς η Κίνα ελέγχει ήδη το σκηνικό και τη διοργάνωση της πρωτοφανούς συνόδου κορυφής.

Νωρίτερα την Τετάρτη, στη Μανίλα, ο Τραμπ επισκέφθηκε το Προεδρικό Μέγαρο Μαλακανιάνγκ και συναντήθηκε με τον φιλιππινέζο ομόλογό του, Φερντινάντ «Μπονγκμπόνγκ» Μάρκος Τζούνιορ, πριν αναχωρήσει αεροπορικώς για την Κίνα.

Κατά τη διάρκεια της δημόσιας διμερούς τους συνάντησης, οι δύο ηγέτες εξήραν τις σχέσεις ΗΠΑ-Φιλιππίνων, τις οποίες ο Τραμπ χαρακτήρισε «μία από τις παλαιότερες και σημαντικότερες συμμαχίες της Αμερικής στον Ειρηνικό». Ο Αμερικανός πρόεδρος πρότεινε οι δύο χώρες να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους στους τομείς της τεχνολογίας, της ενέργειας και της άμυνας.

Σε επίσημο γεύμα πριν από την αναχώρησή του για την Κίνα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο ίδιος και ο Μάρκος «μόλις ολοκλήρωσαν μια πολύ μεγάλη εμπορική συμφωνία - τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έχουμε συνάψει ποτέ, με διαφορά· μια δίκαιη συμφωνία και για τις δύο χώρες, για την οποία είμαστε πολύ χαρούμενοι. Δεν γνωρίζαμε ότι θα προχωρούσε, αλλά έκλεισε πολύ γρήγορα και είναι εξαιρετική και για τις δύο πλευρές».

Αργότερα, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Τραμπ ανέφερε ότι η συμφωνία «θα αποτελέσει πραγματικό ορόσημο και, ειδικότερα, μια συμφωνία εξαιρετικά επωφελή για τους αγρότες μας και όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας».

Η ατζέντα της τριμερούς συνόδου και οι προηγούμενες επαφές

Η συνάντηση μεταξύ Τραμπ, Σι και Πούτιν - η πρώτη που πραγματοποιείται σε αυτό το σχήμα - αναμένεται να επικεντρωθεί στον περιορισμό της διάδοσης των πυρηνικών όπλων, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, σε μια συγκυρία όπου οι πόλεμοι στο Ιράν και την Ουκρανία παραμένουν στο επίκεντρο.

Τη Δευτέρα ο Τραμπ ανέφερε ότι θα συζητήσουν τον πυρηνικό αφοπλισμό, τον οποίο χαρακτήρισε «δύσκολο θέμα», καθώς και το Ιράν και την Ουκρανία - αν και αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει το Σαββατοκύριακο ότι το ουκρανικό δεν αναμενόταν να τεθεί προς συζήτηση.

Στο πλαίσιο της περιοδείας του, ο αμερικανός πρόεδρος συμμετείχε στη Μανίλα στην ετήσια σύνοδο κορυφής της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), συναντήθηκε την Τρίτη με τους ηγέτες της Ιαπωνίας, της Ινδίας και της Αυστραλίας για την ασφάλεια στον Ινδο-Ειρηνικό, ενώ στο πρόγραμμά του ξεχώρισε κι η υπογραφή εμπορικής συμφωνίας με την Ταϊλάνδη. Στη Σεντζέν της Κίνας θα έχει επαφές στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) και την Πέμπτη θα πραγματοποιήσει την τριμερή συνάντηση με Πούτιν και Σι. Την Τρίτη δήλωσε επίσης ανοιχτός σε μια κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Πούτιν, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν γνωρίζει αν έχει προγραμματιστεί.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, τον πρόεδρο συνοδεύει στο ταξίδι και ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της SpaceX, Έλον Μασκ, ο οποίος όμως δεν θα συμμετάσχει στη συνάντηση με Πούτιν και Σι.

Το ταξίδι του Τραμπ στην Ασία ακολουθεί την επίσκεψή του στην Κίνα τον Μάιο για σύνοδο κορυφής με τον Σι - όπου είχε κάνει λόγο για «φανταστικές εμπορικές συμφωνίες» και κοινή επιθυμία τερματισμού της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν, καθώς και την επίσκεψη του Σι στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, την πρώτη του στον Λευκό Οίκο έπειτα από περισσότερο από μία δεκαετία, κατά την οποία οι δύο χώρες παρέτειναν την εκεχειρία στους δασμούς.

«Πιστεύω ότι ο πρόεδρος όντως προτίθεται να συζητήσει για το Ιράν στην τριμερή συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν», δήλωσε ανώτερος αμερικανός αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας. Αυτή θα είναι η τρίτη δια ζώσης συνάντηση του Τραμπ με τον Σι μέσα στο τρέχον έτος.

Όσον αφορά τον Πούτιν, ο Τραμπ και ο ρώσος πρόεδρος συναντήθηκαν για τελευταία φορά στην Αλάσκα τον Αύγουστο του 2025, σε μια σύνοδο υψηλού διακυβεύματος για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, χωρίς όμως οι συνομιλίες να αποφέρουν την κατάπαυση του πυρός που επιδίωκαν οι ΗΠΑ.

Οι αναταράξεις στην Ουάσινγκτον και η υπόθεση Nvidia

Η περιοδεία του Αμερικανού προέδρου συμπίπτει με πολιτικές αναταράξεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων αποκαλύψεων για τη σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ, πρώην διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας μικροτσίπ Nvidia, με μια ύποπτη Κινέζα κατάσκοπο - μια υπόθεση στην οποία το Πεκίνο αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη.

Ο Χουάνγκ, ο οποίος διατηρεί σχέσεις με τον Τραμπ, είχε ταξιδέψει με το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One κατά την επίσκεψη στην Κίνα τον Μάιο, ενώ ο ίδιος και η σύζυγός του κάθονταν στο κεντρικό τραπέζι στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Τραμπ στον Σι στην Ουάσινγκτον τον Σεπτέμβριο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου υποστηρίζουν ότι η υπόθεση της Nvidia δεν θα επισκιάσει το ταξίδι.

«Δεν διαπραγματευόμαστε τους αμερικανικούς ελέγχους εξαγωγών. Πρόκειται για ζητήματα εθνικής ασφάλειας που διαμορφώνονται εντός της κυβέρνησης και δεν αναμένουμε να τεθούν καθόλου στις συνομιλίες μας με τους Κινέζους», ανέφερε χαρακτηριστικά αξιωματούχος.

Ερωτηθείς τη Δευτέρα αν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τον είχε ενημερώσει ότι η Άλις Χουάνγκ ήταν ύποπτη για κατασκοπεία, ο Τραμπ απάντησε «δεν το έχω ακούσει αυτό». Πρόσθεσε δε ότι «δεν είναι κακή ιδέα» να επιστρέψει ο Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του στη Nvidia, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο ίδιος έχει προτείνει τον Τιμ Κουκ της Apple για τη θέση.

Παράλληλα, ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ έχουν «δύο διαφορετικές προσεγγίσεις» ως προς τη διαχείριση της Κίνας, προσθέτοντας ότι «το χειρίστηκαν πολύ καλά». Την περασμένη εβδομάδα, ο Μπέσεντ κατηγόρησε τον Λάτνικ ότι απέτυχε να εμποδίσει την Κίνα από το να αποκτήσει ορισμένα από τα πιο προηγμένα μικροτσίπ της Nvidia. Και οι δύο υπουργοί συνοδεύουν τον πρόεδρο στο ταξίδι, με τον Τραμπ να ξεκαθαρίζει πριν από την αναχώρησή του ότι δεν εξετάζει το ενδεχόμενο αντικατάστασης του Λάτνικ.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης τη σύσταση Επιτροπής Εποπτείας Εθνικής Ασφάλειας και Ελέγχου Εξαγωγών - μια πρωτοβουλία την οποία ο Τραμπ χαρακτήρισε «καλή ιδέα».