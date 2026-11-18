Παράταση της ισχύος του ευεργετήματος της απογραφής για τις αποδοχές των παλιών κληρονομιών που λήγει σε λίγες ημέρες ζητά ο πρόεδρος της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Ανδρέας Κουτσόλαμπρος.

Τουλάχιστον μέχρι τις 30 Ιουνίου, ζητά ο πρόεδρος των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, με επιστολή του προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, να παραταθεί η μεταβατική διάταξη του αναμορφωμένου κληρονομικού δικαίου που δίνει το δυνατότητα αποδοχής παλαιών κληρονομιών με το ευεργέτημα της απογραφής.

Η εν λόγω διάταξη, όπως τονίζει ο κ. Κουτσόλαμπρος στην επιστολή του, λήγει σε λίγες ημέρες και χιλιάδες πολίτες δεν έχουν προλάβει να κάνουν χρήση της, καθώς δεν έχει γίνει ευρέως γνωστή η ρύθμιση αυτή, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να ενταχθούν σε αυτήν.

Για το λόγο αυτό, ο κ. Κουτσόλαμπρος θεωρεί αναγκαία την παράταση της συγκεκριμένης διάταξης τουλάχιστον για άλλους επτά μήνες. Συγκεκριμένα, στην επιστολή του προς τον υπουργό Δικαιοσύνης σημειώνει:

«Όπως γνωρίζετε σε ελάχιστες ημέρες λήγει η προθεσμία της διάταξης της παραγράφου 8 του άρθρου 33 νόμου 5303/2026 για τη δυνατότητα αποδοχής παλαιών κληρονομιών με το ευεργέτημα της απογραφής.

Η σημαντική μεταβατική διάταξη αυτή παρέχει τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες, που είτε δεν γνώριζαν είτε, δεν πρόλαβαν να ασκήσουν το δικαίωμα αυτό.

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Έχει περιέλθει σε γνώση μας ότι πολλοί πολίτες απευθύνονται σε συναδέλφους μας για το ζήτημα αυτό και έτσι έχουμε διαπιστώσει ότι δεν έχει προλάβει να γίνει ευρέως γνωστή η ρύθμιση αυτή.

Για τον λόγο αυτό θεωρούμε ότι είναι αναγκαία μια παράταση τουλάχιστον μέχρι 30/6/2027».

Τι προβλέπεται για το ευεργέτημα της απογραφής στις παλαιές κληρονομιές

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το άρ. 33(παρ. 8) του ν. 5303/2027, «κληρονόμος προσώπου, το οποίο έχει αποβιώσει μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, και δεν είχε δηλώσει εμπρόθεσμα κατά το άρθρο 1902 του Αστικού Κώδικα ότι αποδέχεται την κληρονομία με το ευεργέτημα της απογραφής, μπορεί, μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, να ζητήσει κατά το άρθρο 838 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τον διορισμό δικαστικού επιμελητή και πραγματογνωμόνων για τη διενέργεια απογραφής της κληρονομίας, εφόσον κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δεν είχε επιχειρηθεί πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της ατομικής περιουσίας του και δεν συνέτρεχε λόγος έκπτωσης από το ευεργέτημα. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 1903 έως 1911 του Αστικού Κώδικα».