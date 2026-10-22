Εγκρίθηκε η διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος «ΨΥΔΗΠΕΕΚ – Υποσύστημα Κοινωφελών Περιουσιών» με έξι διαδικτυακές υπηρεσίες του Δημοσίου και του τραπεζικού συστήματος.

Νέες δυνατότητες ηλεκτρονικής αναζήτησης και διασταύρωσης στοιχείων για κληρονομιές, ακίνητα και τραπεζικούς λογαριασμούς αποκτά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των κοινωφελών περιουσιών και τον εντοπισμό σχολαζουσών κληρονομιών που ενδέχεται να περιέλθουν στο Δημόσιο.

Με απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, εγκρίθηκε η διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος «ΨΥΔΗΠΕΕΚ – Υποσύστημα Κοινωφελών Περιουσιών» με έξι διαδικτυακές υπηρεσίες του Δημοσίου και του τραπεζικού συστήματος.

Το νέο πλαίσιο διαλειτουργικότητας συνδέεται άμεσα με τη διαχείριση των σχολαζουσών κληρονομιών, δηλαδή των περιουσιών για τις οποίες δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί ή ολοκληρωθεί η διαδικασία κληρονομικής διαδοχής και οι οποίες υπάγονται στο ειδικό καθεστώς της σχετικής νομοθεσίας.

Μέσω των νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι αρμόδιοι φορείς θα έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν στοιχεία για τον αποβιώσαντα, τους συγγενείς του και την περιουσιακή του κατάσταση.

Η ηλεκτρονική διασταύρωση των πληροφοριών αναμένεται να διευκολύνει τη διερεύνηση των σχετικών υποθέσεων, περιορίζοντας την ανάγκη αναζήτησης εγγράφων από διαφορετικές δημόσιες υπηρεσίες.

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Παράλληλα, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για πληρέστερη καταγραφή των ακινήτων και των λοιπών στοιχείων που συνδέονται με κοινωφελείς περιουσίες και κληροδοτήματα.

Η νέα διαδικασία επιτρέπει την ηλεκτρονική άντληση πληροφοριών από ληξιαρχεία, το Μητρώο Πολιτών, το Εθνικό Κτηματολόγιο, το Περιουσιολόγιο και τις τράπεζες, διευκολύνοντας τη διερεύνηση κληρονομικών δικαιωμάτων, την καταγραφή περιουσιακών στοιχείων και την επιβεβαίωση τραπεζικών λογαριασμών.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η δυνατότητα αναζήτησης ακινήτων που ανήκαν σε αποβιώσαντες, καθώς και η ηλεκτρονική εξακρίβωση των συγγενικών τους σχέσεων, προκειμένου να διαπιστώνεται εάν υπάρχουν νόμιμοι κληρονόμοι ή εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση κληρονομικού δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου.

Στοιχεία θανάτου και συγγενικών σχέσεων

Μία από τις βασικότερες αλλαγές αφορά τη δυνατότητα του πληροφοριακού συστήματος να αντλεί ληξιαρχικές πράξεις θανάτου και πιστοποιητικά από το Μητρώο Πολιτών του υπουργείου Εσωτερικών.

Ειδικότερα, προβλέπεται η αναζήτηση ληξιαρχικών πράξεων θανάτου με βάση τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, το ονοματεπώνυμο, τα προσωπικά στοιχεία και την ημερομηνία θανάτου. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης με βάση το έτος γέννησης ή θανάτου.

Οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιούνται για την εξακρίβωση των στοιχείων των σχολαζουσών κληρονομιών και την αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου, όπου αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Το σύστημα θα μπορεί επίσης να αντλεί πιστοποιητικά γέννησης, στοιχεία εγγύτερων συγγενών, οικογενειακές μερίδες και πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης.

Με τον τρόπο αυτό θα καθίσταται δυνατή η συμπλήρωση του δέντρου κληρονομικής διαδοχής, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να διαθέτουν τα απαραίτητα στοιχεία για τη διερεύνηση των κληρονομικών δικαιωμάτων.

Τα σχετικά πιστοποιητικά θα μπορούν να χρησιμοποιούνται σε ιδιωτικούς φορείς και δικαστήρια, στο πλαίσιο των διαδικασιών εξακρίβωσης των κληρονομικών δικαιωμάτων.

Ηλεκτρονική αναζήτηση ακινήτων και τραπεζικών λογαριασμών

Σημαντική είναι και η διασύνδεση με το Εθνικό Κτηματολόγιο, μέσω της οποίας θα παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής αναζήτησης και ανάκτησης κτηματολογικών εγγραφών.

Η υπηρεσία θα επιτρέπει την αναζήτηση ακινήτων που συνδέονται με συγκεκριμένα πρόσωπα, καθώς και την ανάκτηση των αντίστοιχων κτηματολογικών εγγράφων. Παράλληλα, προβλέπεται η άντληση πληροφοριών για τα ακίνητα, τις διευθύνσεις, τα κτίρια και τα παρακολουθήματά τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυνατότητα ανάκτησης καταλόγου ακινήτων με βάση τον ΑΦΜ ενός πολίτη, στον οποίο θα περιλαμβάνονται οι κωδικοί των ακινήτων και τα ποσοστά ιδιοκτησίας.

Οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιούνται από εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές, κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών, κοινωφελή ιδρύματα και φορείς διαχείρισης κληροδοτημάτων, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους. Στόχος είναι η ηλεκτρονική καταγραφή των ακινήτων που ανήκουν σε κληρονομιές και κοινωφελείς περιουσίες, καθώς και η ανάρτηση των σχετικών στοιχείων στα αντίστοιχα μητρώα.

Ξεχωριστή πρόβλεψη υπάρχει για τη διασύνδεση με το Περιουσιολόγιο, από το οποίο θα μπορούν να αντλούνται βασικά στοιχεία ακινήτων φορολογουμένων που έχουν αποβιώσει. Η συγκεκριμένη υπηρεσία προορίζεται αποκλειστικά για το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και αφορά την ανάκτηση στοιχείων ακίνητης περιουσίας αποβιωσάντων.

Τα δεδομένα θα χρησιμοποιούνται για την καταγραφή ακινήτων που ανήκουν σε σχολάζουσες κληρονομιές και την καταχώρισή τους στα ηλεκτρονικά μητρώα. Πρόκειται για μία δυνατότητα που ενισχύει τη διαδικασία εντοπισμού και αποτύπωσης της περιουσίας των κληρονομιών, καθώς οι αρμόδιοι διαχειριστές θα μπορούν να αξιοποιούν ηλεκτρονικά στοιχεία που τηρούνται ήδη στα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου.

Η υπουργική απόφαση προβλέπει επίσης τη χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας για τη διασταύρωση τραπεζικών λογαριασμών IBAN με τους αντίστοιχους Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου. Η συγκεκριμένη δυνατότητα θα αξιοποιείται για την επιβεβαίωση της ορθότητας των τραπεζικών στοιχείων υποτρόφων κληροδοτημάτων που βρίσκονται υπό την άμεση διαχείριση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Τέλος, θα πραγματοποιείται έλεγχος των τραπεζικών λογαριασμών που δηλώνονται κατά την καταχώριση κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών στα σχετικά μητρώα.