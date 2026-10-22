Η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών ενδέχεται να μην είναι πιο επιτυχής από την πρώτη φάση του πολέμου, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ έχει ακυρώσει επανειλημμένα σχέδια για επιστροφή σε ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ έχουν εκπονήσει συγκεκριμένα σχέδια για νέες επιθέσεις κατά του Ιράν μετά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλούνται οι New York Times.

Καθώς ο σχεδιασμός για μια σύντομη αλλά εντατική επιχείρηση προχωρά, οι στρατοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ έχουν εντείνει τις ασκήσεις, πραγματοποιώντας πτήσεις αεροσκαφών πάνω από το Ιράκ. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ συναντήθηκε αυτή την εβδομάδα στο Ισραήλ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για να συζητήσουν τις νέες επιθέσεις, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Στους στόχους πιθανότατα θα περιλαμβάνονται οι ενεργειακές υποδομές, οι πυρηνικές εγκαταστάσεις, καθώς και το οπλοστάσιο πυραύλων και drones του Ιράν. Ορισμένοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι ένας ακόμη μεγάλος γύρος επιθέσεων θα μπορούσε να φέρει την οικονομία του Ιράν στα όρια της κατάρρευσης και να εξαναγκάσει τη χώρα σε διπλωματικές υποχωρήσεις μετά από σχεδόν οκτώ μήνες σύγκρουσης.

Ωστόσο, υπάρχουν λόγοι αμφιβολίας για το αν ένας νέος γύρος πολέμου θα είναι πιο επιτυχής από την πρώτη φάση των σφοδρών αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου. Εκείνοι οι γύροι συγκρούσεων εκτόξευσαν τις τιμές της ενέργειας και τον πληθωρισμό παγκοσμίως, υπονόμευσαν την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή και εξάντλησαν τα αποθέματα αναχαιτιστικών πυραύλων του Πενταγώνου.

Επιπλέον, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι ο Τραμπ θα εγκρίνει νέες επιθέσεις. Επανειλημμένα φέτος έχει θέσει βέτο σε σχέδια επιστροφής σε μείζονες πολεμικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός αυτόν τον μήνα, όταν οι στρατοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ ήταν σχεδόν έτοιμοι για επίθεση.

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Διευρυμένα αντίποινα και διπλωματικές πιέσεις... αποτυγχάνουν

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν υποσχεθεί να απαντήσουν αυτή τη φορά διευρύνοντας τους στόχους τους πέρα από τα εμπορικά πλοία και τις ενεργειακές υποδομές της περιοχής, περιλαμβάνοντας data centers και υποθαλάσσια καλώδια ίντερνετ. Διαμηνύουν ότι οι μάχες δεν θα είναι ούτε σύντομες ούτε περιορισμένες.

Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες συγκεντρώνουν ένα τεράστιο οπλοστάσιο που θα έχει αναπτυχθεί πλήρως έως τις αρχές Νοεμβρίου, οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται. Οι αμερικανοί διαπραγματευτές χρησιμοποιούν την προοπτική επιστροφής στον πόλεμο ως μοχλό πίεσης προς το Ιράν, ώστε να σημειωθεί πρόοδος στις απαιτήσεις τους για το πυρηνικό πρόγραμμα και τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, οι διαπραγματευτές του Ιράν εμφανίζονται απρόθυμοι να κάνουν υποχωρήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα, επιμένοντας στη μετάθεση του ζητήματος σε μεταγενέστερο στάδιο των συνομιλιών.

Ορισμένοι στο αμερικανικό στρατόπεδο είναι πεπεισμένοι ότι μια εντατική εκστρατεία τριών ημερών θα μπορούσε να προκαλέσει αρκετή οικονομική ζημιά ώστε να αλλάξει τη στάση του Ιράν. Οι αμερικανοί αξιωματούχοι, ωστόσο, έχουν προβλέψει πολλές φορές την κατάρρευση του Ιράν στο παρελθόν, την ώρα που η κυβέρνηση του Ιράν δείχνει να αντέχει μέχρι στιγμής τις πιέσεις στην οικονομία της.

«Σε αυτό το σημείο του πολέμου, αυτό που είναι σαφές είναι ότι η συμβατική στρατιωτική εκστρατεία που διεξήχθη μέχρι σήμερα, οι τρέχουσες εξοντωτικές οικονομικές κυρώσεις και ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός δεν έχουν φέρει το καθεστώς πίσω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με ουσιαστικό τρόπο», δήλωσε η Dana Stroul, πρώην ανώτατη αξιωματούχος του Πενταγώνου για τη Μέση Ανατολή επί διακυβέρνησης Μπάιντεν και νυν στέλεχος του Washington Institute for Near East Policy.

«Ούτε ο Τραμπ ούτε ο Νετανιάχου έχουν παρουσιάσει πειστικά επιχειρήματα για το πώς η κλιμάκωση του πολέμου θα άλλαζε αυτό το στρατηγικό δίλημμα σε μια περιοχή που γίνεται όλο και πιο ασταθής και σπαράσσεται από συγκρούσεις», πρόσθεσε.

Στη συνάρτηση οι ισραηλινές εκλογές

Οι εκλογές στο Ισραήλ, στις 27 Οκτωβρίου, ενδέχεται να περιπλέξουν τα εν λόγω σχέδια.

Εάν ο Νετανιάχου χάσει, θα καταστεί υπηρεσιακός πρωθυπουργός, καθιστώντας δύσκολη την έναρξη πολέμου, σύμφωνα με ειδικούς. Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν, ωστόσο, ότι ο Νετανιάχου θα μπορούσε να αξιοποιήσει την προοπτική μιας επικείμενης κοινής αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης για να πιέσει τους πολιτικούς του αντιπάλους να ενταχθούν σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, παρατείνοντας έτσι την παραμονή του στην εξουσία.

«Θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει αυτό για να καλέσει σε σχηματισμό κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης, αλλά θα αντιμετωπίσει βαθιά καχυποψία από τους πολιτικούς του αντιπάλους», δήλωσε η Mazal Mualem, Ισραηλινή πολιτική αναλύτρια. «Αν επιτεθεί το Ιράν, είναι άλλο θέμα, αλλά η έναρξη μιας επιθετικής επιχείρησης θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη για εκείνον».

Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι υπάρχει μια μικρή πιθανότητα ο Τραμπ να αποφασίσει να ξεκινήσει την εκστρατεία αυτόν τον μήνα, αλλά υπάρχουν πολλοί πολιτικοί λόγοι για τους οποίους είναι πιθανό να περιμένει μέχρι μετά τις αμερικανικές εκλογές - με κυριότερη τη δική του δέσμευση νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι δεν θα επιτεθεί πριν από την ψηφοφορία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα διαθέτουν το πλήρες φάσμα των στρατιωτικών τους μέσων - συμπεριλαμβανομένων τριών αεροπλανοφόρων, χιλιάδων πεζοναυτών, μαχητικών αεροσκαφών και δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων - πριν από τις αρχές Νοεμβρίου.

Παράλληλα, υπάρχουν ανησυχίες ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε μια ευρύτερη σύγκρουση. Την Τετάρτη, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ διέταξε το μη απαραίτητο προσωπικό και τις οικογένειές τους να εγκαταλείψουν τη Σαουδική Αραβία, καθώς η υποστηριζόμενη από το Ιράν πολιτοφυλακή των Χούθι συνεχίζει να επιτίθεται σε στόχους εκεί.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση δεν σχολιάζει στρατιωτικά σχέδια «που μπορεί να υπάρχουν ή να μην υπάρχουν», προσθέτοντας ότι ο Τραμπ διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι για να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Στόχοι το «MOAB» και το τακτικό αδιέξοδο

Ορισμένοι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι επιθέσεις θα αποφύγουν τα διυλιστήρια και τις πετρελαϊκές υποδομές, καθώς ο Τραμπ επιθυμεί διακαώς να αποτρέψει περαιτέρω αύξηση των τιμών των καυσίμων.

Τόσο ο αμερικανικός όσο και ο ισραηλινός στρατός συντάσσουν σχέδια για επιχειρήσεις κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, σύμφωνα με ενημερωμένες πηγές. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει επίθεση στο «Pickaxe Mountain», μια βαθιά θαμμένη πυρηνική εγκατάσταση που οι Ιρανοί αποκαλούν Kooh Kolang.

Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι εξετάζει τη χρήση μιας βόμβας GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB) βάρους 22.000 λιβρών κατά του Pickaxe. Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο Τραμπ είναι γοητευμένος με το όπλο, εν μέρει λόγω του προσωνυμίου του: «Μητέρα Όλων των Βομβών» (Mother of All Bombs).

Ωστόσο, ειδικοί σε θέματα εξοπλισμών επισημαίνουν ότι η MOAB εκρήγνυται πάνω από το έδαφος, προκαλώντας ευρύ ωστικό κύμα, και δεν είναι πιθανό να καταστρέψει μια υπόγεια εγκατάσταση από γρανίτη όπως το Pickaxe. Στρατιωτικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν επίσης ότι η βόμβα πρέπει να ριφθεί από ένα βραδυκίνητο μεταγωγικό αεροσκάφος MC-130, το οποίο θα ήταν ευάλωτο στα ιρανικά αντιαεροπορικά πυρά.

Η απάντηση της Τεχεράνης

Σε κάθε γύρο του πολέμου μέχρι στιγμής, η ηγεσία του Ιράν γίνεται όλο και λιγότερο διαλλακτική, πεπεισμένη ότι ο τελικός στόχος των ΗΠΑ και του Ισραήλ είναι η ανατροπή της κυβέρνησής της.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, παραμένει αίνιγμα για τις αμερικανικές και ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες. Ορισμένοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι δεν είναι τόσο ισχυρός όσο ο πατέρας του, ο οποίος σκοτώθηκε νωρίτερα στον πόλεμο, και ότι τα σκληροπυρηνικά μέλη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) λαμβάνουν τις κρίσιμες αποφάσεις.

Ιρανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι γνωρίζουν τον αμερικανικό στρατιωτικό σχεδιασμό και αναπτύσσουν τους δικούς τους νέους στόχους και τακτικές.

Ο Peiman Salehi, πολιτικός αναλυτής στην Τεχεράνη, δήλωσε ότι αν δεχθεί επίθεση το Pickaxe, μέρος των αντιποίνων του Ιράν θα είναι να πλήξει μεγάλα διυλιστήρια πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία, συμπεριλαμβανομένης της Aramco, επειδή αυτό θα εκτόξευε αμέσως τις τιμές του πετρελαίου και της ενέργειας.

«Ο πόλεμος μας έκανε να καταλάβουμε ότι ο καλύτερος μοχλός πίεσης προς τον Τραμπ είναι η αύξηση των τιμών του πετρελαίου και της ενέργειας, επειδή αυτό θα βλάψει τον αμερικανικό λαό», ανέφερε ο Salehi.

Ο Mahdi Mohammadi, ανώτερος σύμβουλος του ιρανού διαπραγματευτή Στρατηγού Mohammad Bagher Ghalibaf, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτή την εβδομάδα ότι η ιδέα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ολοκλήρωναν έναν ακόμα γύρο πληγμάτων στο Ιράν μέσα σε 72 ώρες ήταν μια «φαντασίωση» και ότι το Ιράν θα καθορίσει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος. Σημείωσε μάλιστα ότι ο Τραμπ είχε δηλώσει τον Φεβρουάριο ότι ο πόλεμος θα διαρκούσε δύο εβδομάδες.

«Οι επιθέσεις μας θα είναι πιο σφοδρές, δημιουργικές και διαφορετικές», δήλωσε ο Mohammadi. «Είμαστε αποφασισμένοι, με αυτοπεποίθηση, και έχει τεθεί σε εφαρμογή ένας ισχυρός σχεδιασμός».