Εξαιτίας των επιθέσεων των Χούθι στη Σαουδική Αραβία.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδωσε εντολή να αποχωρήσουν κάποιοι υπάλληλοι από την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία και οι οικογένειές τους, εξαιτίας των επιθέσεων των Χούθι.

Πληροφορίες του Reuters και του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν ότι η Ουάσινγκτον ετοιμάζεται να απομακρύνει εργαζομένους και τις οικογένειές τους από πρεσβείες στον Περσικό Κόλπο.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, χαρακτήρισε ανακριβείς αυτές τις πληροφορίες. Σε ανάρτηση ανέφερε ότι δόθηκε εντολή για την αποχώρηση των μη απαραίτητων υπαλλήλων και των οικογενειών τους, μόνο για την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία, εξαιτίας των αυξανόμενων επιθέσεων των Χούθι.

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Το βράδυ της Τετάρτης η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ προειδοποίησε για το ενδεχόμενο να «κλιμακωθούν ραγδαία» οι επιθέσεις των Χούθι, πέρα από τα αεροδρόμια και άλλες κρίσιμες υποδομές της Σαουδικής Αραβίας που έχουν χτυπήσει ήδη.

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Ωστόσο, σύμφωνα με τέσσερις Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters, θα δοθεί εντολή να αποχωρήσουν οι οικογένειες των υπαλλήλων και άλλων πρεσβειών των ΗΠΑ στον Κόλπο. Το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε ότι πληροφορίες για εντολή αποχώρησης οικογενειών των εργαζομένων στις αμερικανικές πρεσβείες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, το Κατάρ και το Μπαχρέιν.

{https://x.com/AFP/status/2112987418152284605}