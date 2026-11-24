Μάρτυρες ανέφεραν ότι η επίθεση έγινε στο κτίριο που στεγάζει το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας.

Στόχος επίθεσης των Χούθι έγινε ουρανοξύστης στο Ριάντ στην οικονομική συνοικία της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας.

«Ένας από τους πύργους στο οικονομικό κέντρο έγινε στόχος μιας δειλής τρομοκρατικής επίθεσης. Οι αρμόδιες αρχές επιθεωρούν επί του παρόντος το σημείο», ανέφερε σε ανάρτηση στο X ο εκπρόσωπος του υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμού που πολεμά τους Χούθι, Τούρκι αλ Μάλικι.

Νωρίτερα, αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο υψηλότερος ουρανοξύστης στο Ριάντ έγινε ξανά στόχος επίθεσης. Η επίθεση έπληξε τον ουρανοξύστη που στεγάζει το σαουδαραβικό κρατικό επενδυτικό ταμείο, το οποίο είχε ήδη υποστεί ζημιές την περασμένη εβδομάδα σε επίθεση των Χούθι, σύμφωνα με τρεις μάρτυρες.

Τέταρτος μάρτυρας ανέφερε ότι όχημα με μεγάφωνα προειδοποιούσε πεζούς στην οικονομική συνοικία να βρουν καταφύγιο. Οι Χούθι δεν έχουν αναλάβει την ευθύνη για τη σημερινή επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ Reuters, AFP