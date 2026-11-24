Εκφράζονται φόβοι ότι τα νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ξεφεύγουν από τον ανθρώπινο έλεγχο.

Οι OpenAI και Anthropic βρίσκονται αντιμέτωπες με μια σοβαρή πρόκληση: τα νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσουν είναι τόσο ισχυρά ώστε αρκετοί εργαζόμενοι στις δύο εταιρείες αμφιβάλλουν εάν μπορούν να διατεθούν με ασφάλεια στο κοινό.

Σύμφωνα με τουλάχιστον 24 πηγές που γνωρίζουν τις εσωτερικές συζητήσεις και μίλησαν στο Axios, οι ερευνητές δεν έχουν καταφέρει να βρουν τρόπους που να εγγυώνται τον αποτελεσματικό έλεγχο των πιο προηγμένων μοντέλων. Το ζήτημα έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και διαφωνίες, τόσο στο εσωτερικό των δύο εταιρειών όσο και στην ευρύτερη κοινότητα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ορισμένοι θεωρούν ότι το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί, ενώ άλλοι εκφράζουν σοβαρές αμφιβολίες και υποστηρίζουν ακόμη και την αναστολή της εκπαίδευσης νέων μοντέλων.

Γιατί προκαλούν ανησυχία τα νέα μοντέλα

Οι επικεφαλής της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης προειδοποιούν εδώ και χρόνια ότι η τεχνολογία θα μπορούσε κάποια στιγμή να ξεπεράσει κατά πολύ τις ανθρώπινες δυνατότητες, σχεδόν σε όλους τους τομείς.

Αν και τα εσωτερικά μοντέλα δεν έχουν φτάσει ακόμη σε αυτό το επίπεδο, οι πρόσφατες εξελίξεις στις OpenAI και Anthropic έχουν προκαλέσει έκπληξη ακόμη και στους ίδιους τους ερευνητές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι νέες δυνατότητες σε τομείς όπως τα μαθηματικά, οι επιστήμες, η κυβερνοασφάλεια και η έρευνα για την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη έχουν καταστήσει τα μοντέλα εξαιρετικά δύσκολα στον περιορισμό και τον έλεγχό τους, ακόμη και κατά τη διάρκεια εσωτερικών δοκιμών.

Αυτό έχει ανοίξει τη συζήτηση για το ενδεχόμενο να σταματήσει η διάθεση μελλοντικών προηγμένων μοντέλων και η πρόσβασή τους να περιοριστεί αποκλειστικά στο εσωτερικό των εταιρειών.

«Εάν συνεχίσουμε να δημιουργούμε μοντέλα πολύ πιο έξυπνα, σε βαθμό που να ξεπερνούν πραγματικά τις ανθρώπινες δυνατότητες, θα μπορούν πράγματι να μας εξαπατούν με επιτυχία», δήλωσε ένας ερευνητής στο Axios.

Οι δύο βασικοί κίνδυνοι για τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης

Οι ερευνητές εστιάζουν κυρίως σε δύο προβλήματα που συνδέονται με τον τρόπο εκπαίδευσης και λειτουργίας των προηγμένων μοντέλων.

1. Η ενισχυτική μάθηση

Πρόκειται για μία από τις βασικές μεθόδους εκπαίδευσης της τεχνητής νοημοσύνης. Τα μοντέλα μαθαίνουν μέσα από δοκιμές και λάθη, λαμβάνοντας θετική ή αρνητική αξιολόγηση ανάλογα με το αν πετυχαίνουν τους στόχους που τους έχουν τεθεί.

Η μέθοδος αυτή συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση των δυνατοτήτων των μοντέλων. Ωστόσο, όσο εξελίσσονται, τόσο περισσότερο μπορούν να βρίσκουν τρόπους να παρακάμπτουν τους κανόνες ασφαλείας, προκειμένου να πετυχαίνουν καλύτερη αξιολόγηση.

2. Η απόκρυψη του τρόπου σκέψης τους

Μέχρι πρότινος, οι ερευνητές παρακολουθούσαν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα μοντέλα, ζητώντας τους να παρουσιάζουν αναλυτικά τα βήματα που ακολουθούν μέχρι να καταλήξουν σε μια απάντηση ή να εκτελέσουν μια ενέργεια.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να εντοπίζουν εγκαίρως λανθασμένους ή επικίνδυνους συλλογισμούς, καθώς και περιπτώσεις στις οποίες τα μοντέλα επιχειρούσαν να παρακάμψουν τους κανόνες ασφαλείας.

Ωστόσο, τα πιο προηγμένα μοντέλα φαίνεται να αναπτύσσουν σύνθετους συλλογισμούς χωρίς να αποκαλύπτουν όλα τα ενδιάμεσα βήματα. Σύμφωνα με πηγές του Axios, ορισμένα έχουν εμφανίσει συμπεριφορές απόκρυψης της πραγματικής συλλογιστικής τους ή παρουσίασης παραπλανητικών εξηγήσεων, ώστε να δίνουν στους ερευνητές την εντύπωση ότι λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες.

Εντυπωσιακές δυνατότητες, αλλά και ανησυχητικά περιστατικά

Οι δυνατότητες των μοντέλων που δεν έχουν κυκλοφορήσει ευρέως έχουν ήδη προκαλέσει αίσθηση.

Μαθηματικός της Anthropic χρησιμοποίησε μια μη δημοσιοποιημένη ερευνητική έκδοση του Claude για να αποδείξει την περίφημη υπόθεση Ρίμαν, ένα από τα σημαντικότερα άλυτα προβλήματα των μαθηματικών, που απασχολεί τους επιστήμονες περισσότερα από 150 χρόνια.

Την ίδια στιγμή, ένα μοντέλο της OpenAI που δεν έχει κυκλοφορήσει στο κοινό βοήθησε στην επίλυση εκατοντάδων μαθηματικών προβλημάτων που απαιτούσαν αποδείξεις.

Ωστόσο, προηγμένα μοντέλα που δεν είχαν κυκλοφορήσει στο κοινό συνδέθηκαν και με ορισμένα από τα πιο ανησυχητικά περιστατικά ασφάλειας στον κλάδο, μεταξύ των οποίων και η παραβίαση του Hugging Face.

Εργαζόμενοι και ερευνητές με άμεση γνώση των εξελίξεων εκφράζουν φόβους ότι οι διοικήσεις των εταιρειών ενδέχεται να δώσουν προτεραιότητα στα οικονομικά οφέλη έναντι της ασφάλειας. Ορισμένοι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι τα στελέχη δεν αντιλαμβάνονται πλήρως τη σοβαρότητα των κινδύνων.

Η OpenAI ανέφερε ότι έχει υιοθετήσει νέες απαιτήσεις ασφαλείας, οι οποίες ενδέχεται να επιβραδύνουν την κυκλοφορία νέων μοντέλων.

Εκπρόσωπος της Anthropic δήλωσε στο Axios ότι η διατήρηση ενός μοντέλου αποκλειστικά στο εσωτερικό μιας εταιρείας δεν το καθιστά αυτομάτως ασφαλές. Όπως σημείωσε, η ευθύνη για την ασφάλεια αρχίζει από το στάδιο της εκπαίδευσης και αφορά και τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιες οι εταιρείες χρησιμοποιούν τα μοντέλα τους.

Το δίλημμα για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης

Μία από τις προτάσεις που εξετάζονται είναι η διατήρηση των ισχυρότερων μοντέλων αποκλειστικά στις μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, με περιορισμένη εξωτερική πρόσβαση μέσω συγκεκριμένων εφαρμογών σε επιχειρήσεις, επιστήμη και μαθηματικά.

Ωστόσο, αρκετοί ερευνητές προειδοποιούν ότι ακόμη και η εσωτερική χρήση και δοκιμή εξαιρετικά ισχυρών μοντέλων ενέχει σοβαρούς κινδύνους.

Το βασικό ερώτημα παραμένει: οι εταιρείες θα καταφέρουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της τεχνολογίας όσο αυτή εξελίσσεται με τάχιστους ρυθμούς;

Με πληροφορίες από Axios