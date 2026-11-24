Λίγη ώρα αργότερα ο αγριόχοιρος επέστρεψε στο φυσικό του περιβάλλον, ενώ η σιδερένια παγίδα καταστράφηκε.

Έναν μεγάλο αρσενικό αγριόχοιρο εγκλωβισμένο σε σιδερένια παγίδα εντόπισαν οι ομοσπονδιακοί θηροφύλακες σε αγροτική περιοχή μεταξύ Καλπακίου και Άνω Πεδινών, στον Δήμο Πωγωνίου.

Το ζώο είχε παγιδευτεί σε ειδική κατασκευή για τριχωτά θηράματα και χρειάστηκε η συνδρομή του Δασαρχείου Ιωαννίνων για την ασφαλή απελευθέρωσή του. Λίγη ώρα αργότερα ο αγριόχοιρος επέστρεψε στο φυσικό του περιβάλλον, ενώ η σιδερένια παγίδα καταστράφηκε σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Σύμφωνα με την Ε’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου, η παγίδα είχε εντοπιστεί έπειτα από συστηματική παρακολούθηση της περιοχής. Άτομο που προσήλθε στο σημείο για να την ελέγξει συνελήφθη επ’ αυτοφώρω και σε βάρος του επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο.Τοπικές ειδήσεις Ηπείρου Το περιστατικό ήταν ένα από τα τρία που απασχόλησαν την Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή μέσα σε λίγες ημέρες, με τα δύο υπόλοιπα να σχετίζονται με πιθανή ή διαπιστωμένη άσκηση θήρας κατά τις νυχτερινές ώρες.

Στην πρώτη περίπτωση, στο Ανατολικό Ζαγόρι, κλιμάκιο θηροφυλάκων πραγματοποίησε εκτεταμένες περιπολίες μετά από σχετική ενημέρωση. Τις νυχτερινές ώρες εντοπίστηκε όχημα να κινείται ύποπτα σε επαρχιακούς και δασικούς δρόμους, από μετά τα μεσάνυχτα έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σε έλεγχο που ακολούθησε, μετά από σήμα στάσης, εντοπίστηκε στη θέση του συνοδηγού κυνηγετικό όπλο εκτός θήκης, με φυσίγγια στη θαλάμη και έτοιμο προς χρήση. Σε βάρος του ατόμου που επέβαινε στο όχημα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, ενώ το όπλο και τα φυσίγγια κατασχέθηκαν.

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Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Κοινότητας Περιβλέπτου του Δήμου Ιωαννιτών. Οδηγός οχήματος που κατέβαινε από το Μιτσικέλι αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα των θηροφυλάκων και διέφυγε με μεγάλη ταχύτητα.

Οι θηροφύλακες ζήτησαν τη συνδρομή της Αστυνομίας και λίγο αργότερα το όχημα εντοπίστηκε εκτός δρόμου, καθώς είχε εκτραπεί της πορείας του. Ακολούθησε η ταυτοποίηση του οδηγού, στον οποίο επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο για άρνηση ελέγχου. Από το όχημα συλλέχθηκαν επίσης δείγματα αίματος και τριχών, τα οποία εστάλησαν σε αρμόδια εργαστήρια για ανάλυση γενετικού υλικού.

Τα τρία περιστατικά, όπως τα περιγράφει η Ε’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου, αναδεικνύουν τη δραστηριότητα της Θηροφυλακής στην περιοχή, αλλά και τις διαφορετικές μορφές παραβάσεων που καλείται να αντιμετωπίσε