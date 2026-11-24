Η Ήρα αποτελεί πλέον τον πρώτο και μοναδικό πιστοποιημένο σκύλο διάσωσης στην Ελλάδα, με επίσημη αναγνώριση από την Παγκόσμια Επιτροπή Σκύλων Διάσωσης της Διεθνούς Κυνολογικής Ομοσπονδίας (FCI World Rescue Dogs Commission).

Μια ιστορική επιτυχία με διεθνή αντίκτυπο κατέγραψε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), καθώς η Ήρα, ο σκύλος διασώστης - ναυαγοσώστης της Κυνοφιλικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης (Κ9) του Ε.Ε.Σ., αποτελεί πλέον τον πρώτο και μοναδικό πιστοποιημένο σκύλο διάσωσης στην Ελλάδα, με επίσημη αναγνώριση από την Παγκόσμια Επιτροπή Σκύλων Διάσωσης της Διεθνούς Κυνολογικής Ομοσπονδίας (FCI World Rescue Dogs Commission).

Η σπουδαία αυτή διάκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς η Ήρα πραγματοποίησε παράλληλα ένα εντυπωσιακό διεθνές αγωνιστικό ντεμπούτο στη Ρουμανία (21-22/11), κατακτώντας την 1η θέση στην κατηγορία των πρωτοεμφανιζόμενων σκύλων, στην πρώτη της συμμετοχή σε εθνική διοργάνωση της χώρας. Η τετράποδη διασώστρια του Ε.Ε.Σ. ξεχώρισε ανάμεσα στους συμμετέχοντες, επιδεικνύοντας εξαιρετικές ικανότητες στις απαιτητικές δοκιμασίες έρευνας ανοιχτού πεδίου και υπακοής. Με απόλυτη συγκέντρωση, ταχύτητα, ακρίβεια και άριστη συνεργασία με τον χειριστή της, κ. Γιάννη Ζώτο, απέδειξε το υψηλό επίπεδο προετοιμασίας και εκπαίδευσής της, ανεβαίνοντας επάξια στην κορυφή της διοργάνωσης.

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Διπλή επιτυχία για την Ήρα: Διεθνής πιστοποίηση και πρώτη θέση στον αγώνα της Ρουμανίας

Η αναγνώρισή της από την Παγκόσμια Επιτροπή Σκύλων Διάσωσης της FCI, σε συνδυασμό με την πρώτη θέση στη Ρουμανία, αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική επιτυχία όχι μόνο για την ίδια την Ήρα, αλλά και για τη συστηματική, απαιτητική και ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου δουλειά που πραγματοποιεί η Κυνοφιλική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης (Κ9) του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Πίσω από αυτή την επιτυχία βρίσκονται αμέτρητες ώρες εκπαίδευσης, πειθαρχίας, αφοσίωσης και καθημερινής προσπάθειας, καθώς και ένας ισχυρός δεσμός εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ σκύλου και χειριστή. Μια σχέση που, όταν δοκιμάζεται σε πραγματικές συνθήκες επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τον εντοπισμό και τη διάσωση ανθρώπινων ζωών.

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