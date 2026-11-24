Ποιοι μαθητές κερδίζουν μια μέρα ανάπαυλα με κλειστά σχολεία λόγω της γιορτής του πολιούχου τους - Χαμόγελα τριημέρου στην Πάτρα.

Το τελευταίο δεκαήμερο του Νοέμβρη φέρνει κλειστά σχολεία και χαμόγελα αργίας άνευ σχολικών υποχρεώσεων για αρκετούς μαθητές λόγω της γιορτής του πολιούχου του Δήμου τους. Η αρχή γίνεται την Τετάρτη 25 του μήνα ανήμερα της Αγίας Αικατερίνης

Ειδικότερα, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στην Κατερίνη και τη Σητεία, καθώς οι δύο πόλεις τιμούν την Αγία Αικατερίνη, η οποία αποτελεί την πολιούχο τους. Μία ημέρα αργότερα, την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στη Σπάρτη, λόγω της εορτής του πολιούχου της πόλης, Οσίου Νίκωνος του «Μετανοείτε».

Οι τοπικές αργίες αφορούν τις σχολικές μονάδες των συγκεκριμένων περιοχών και δεν αποτελούν πανελλαδική σχολική αργία. Οι μαθητές των υπόλοιπων περιοχών της χώρας θα ακολουθήσουν κανονικά το σχολικό τους πρόγραμμα. Παράλληλα αξίζει να σημειωθεί ότι ανήμερα των τοπικών αργιών πέραν των κλειστών σχολείων, αναστέλλουν τη λειτουργία τους υποχρεωτικά όλες οι εξωσχολικές εκπαιδευτικές δομές ήτοι τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Tο εμβόλιμο τριήμερο με κλειστά σχολεία στις 30/11 για τους μαθητές της Πάτρας

Οι μαθητές της Πάτρας αδημονούν για το σχόλασμα της προσεχούς Παρασκευής 27/11 καθώς λόγω του πολιούχου της πόλης τους Αγίου Ανδρέα τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα μείνουν κλειστά την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Ο Άγιος Ανδρέας αποτελεί τον πολιούχο και προστάτη της αχαϊκής πρωτεύουσας, καθώς σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση εκεί ολοκλήρωσε την επίγεια ζωή του, μαρτυρώντας για την πίστη του στον Χριστό. Η Πάτρα τιμά κάθε χρόνο με ιδιαίτερη λαμπρότητα τον Απόστολο, ενώ χιλιάδες πιστοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό επισκέπτονται τον επιβλητικό Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα για να προσκυνήσουν την Τιμία Κάρα και τον Σταυρό του μαρτυρίου του. Οι εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου περιλαμβάνουν πανηγυρικές ακολουθίες και Θεία Λειτουργία στον νέο Ιερό Ναό, ενώ ακολουθεί η καθιερωμένη λιτανεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Κατά τη λιτανεία περιφέρονται σε επίσημη ιερά πομπή τα Ιερά Λείψανα του Αποστόλου και η μεγάλη επάργυρη εικόνα του, με τη συμμετοχή κληρικών, εκπροσώπων των αρχών και πλήθους πιστών. Το εμβόλιμο τριήμερο πριν τις χριστουγεννιάτικες διακοπές με το μισό μήνα κλειστά σχολεία άνευ μαθητικών υποχρεώσεων είναι καλοδεχούμενο για τους μαθητές όλων των βαθμίδων. Μετά το τριήμερο ξεκούρασης τα σχολεία στην Πάτρα θα επανεκκινήσουν τα μαθήματα κανονικά από την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου.