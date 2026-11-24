«Καμία κουβέντα» υποστήριξε ότι τους απάντησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Ο Κυριάκος Βελόπουλοςαποκάλυψε χθες, μιλώντας στο Action24, ότι τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ζήτησαν να πάρουν «μεταγραφή» στην Ελληνική Λύση, με την έδρα «υπό μάλης» επειδή βλέπουν ότι το κυβερνών κόμμα θα λάβει περί το 25% και δεν θα εκλεγούν.

«Καμία κουβέντα» τους απάντησε, όπως είπε ο ίδιος ο Βελόπουλος, τονίζοντας πως «ήθελαν να έρθουν όχι γιατί με αγάπησαν, αλλά επειδή ήθελαν να κρατήσουν την έδρα τους και να την κερδίσουν εκ νέου στις εκλογές».

Το ενδιαφέρον, βέβαια, θα ήταν να μάθουμε όχι απαραίτητα τα ονόματα των τριών βουλευτών, αλλά τις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες εκλέγονται. Διότι, αν συνδυάσει κανείς την εκλογική αριθμητική, τις έδρες που ενδέχεται να χάσει η Νέα Δημοκρατία και την εκλογική γεωγραφία της Ελληνικής Λύσης, ίσως ο κατάλογος των πιθανών «μνηστήρων» να μικρύνει αισθητά.

Προς το παρόν, πάντως, μόνο ο Κυριάκος Βελόπουλος γνωρίζει ποιοι του χτύπησαν την πόρτα.

Και, φυσικά, οι ίδιοι…

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Μ. Καλ.