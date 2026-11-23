Αν και πιθανή υποψήφια, φωτογραφήθηκε δίπλα στον Α. Σαμαρά.

Η Βούλα Πατουλίδου γνωρίζει από πολιτική επικοινωνία. Και δύσκολα μπορεί να πιστέψει κανείς ότι δεν αντιλαμβανόταν τις εντυπώσεις που θα προκαλούσε η παρουσία της δίπλα στον Αντώνη Σαμαρά στη Θεσσαλονίκη, σε μια περίοδο κατά την οποία συζητείται το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία.

Η πρώην αντιπεριφερειάρχης εμφανίστηκε σε εκδήλωση του πρώην πρωθυπουργού στο «Μακεδονία Παλλάς», τον χαιρέτησε εγκάρδια και φωτογραφήθηκε μαζί του. Όταν ρωτήθηκε για τα σενάρια πολιτικής συνεργασίας, απέφυγε να τα επιβεβαιώσει, εξηγώντας ότι πήγε από ευγένεια για να χαιρετήσει τον Σαμαρά.

Για τη ΝΔ η δυσκολία είναι προφανής: ένα πρόσωπο που συζητείται για το γαλάζιο ψηφοδέλτιο φωτογραφίζεται δίπλα σε εκείνον που ενδέχεται να διεκδικήσει ψήφους από την ίδια εκλογική δεξαμενή.

Τοπικά στελέχη της ΝΔ έλεγαν στη στήλη ότι υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις για την ενδεδειγμένη αντίδραση: Να της δώσουν ό,τι θέλει για να πολιτευτεί μαζί τους ή να απομακρυνθούν για να μη δημιουργηθεί προηγούμενο και αρχίσει ένα τέτοιο γαϊτανάκι στελεχών που θα φωτογραφίζονται με τον Σαμαρά για να ανεβάσουν το "κασέ" τους.

Α.