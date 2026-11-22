Για τη δήλωσή του για τη σημαία του Πολυτεχνείου.

Πολλά επικριτικά σχόλια για τον δήμαρχο Αθηναίων από «πράσινα» στελέχη που διατηρούν άριστες σχέσεις με τον πρόεδρο του κόμματος.

Αιτία η δήλωσή του για τη σημαία του Πολυτεχνείου.

Μεταξύ αυτών ο Άρης Γκορόγιας, πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών, από τους «σκληρούς» του ΤΕΕ. Ο Άρης Μερεντίτης, γιος της πρώην βουλευτού του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Κεντρικής του Επιτροπής Σούλας Μερεντίτη, ο Γιώργος Λίτινας, μέλος της ΚΠΕ και συμφοιτητής του Νίκου Ανδρουλάκη στην Κρήτη, αλλά και ο Νίκος Καρατζάς, από τους στενότερους φίλους του Ν. Ανδρουλάκη.

Προφανώς στη Χαριλάου Τρικούπη πνέουν μένεα με τον δήμαρχο Αθηναίων, έστω και αν δεν είπε παρά το αυτονόητο. Έως ότου ξανασυγκροτηθεί η ΕΦΕΕ να παραδοθεί η σημαία του Πολυτεχνείου σε φορείς όπως πχ ο Σύλλογος Εξορισθέντων και Φυλακισθέντων. Κάτι που φέρεται να πιστεύει και ο Κώστας Λαλιώτης, εμβληματική μορφή της εξέγερσης του Νοέμβρη, αλλά και ο Γιώργος Παπανδρέου που ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε με επιστολή να παραδώσει την αιματοβαμμένη σημαία στη Βουλή.

Σε κάθε περίπτωση η Χαριλάου Τρικούπη δείχνει να βρίσκεται σε νευρική κρίση, επιτιθέμενη μέσω τρίτων σε κορυφαία της στελέχη και μάλιστα με θεσμικό ρόλο όπως ο Χάρης Δούκας.

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Β.Σκ.