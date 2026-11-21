Ο Ισπανός πρωθυπουργός είπε για τα σκάνδαλα διαφθοράς για τα οποία κατηγορείται το κόμμα του όσα δεν λέει ο Κ. Μητσοτάκης.

Μια φράση του Πέδρο Σάντσεθ στο τηλεοπτικό ντιμπέιτ με τον αρχηγό του ισπανικού Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, προσφέρεται για συγκρίσεις με την ελληνική πολιτική σκηνή: «Η κυβέρνησή μου δεν υπήρξε τέλεια. Έκανα λάθη, εμπιστεύτηκα ανθρώπους που δεν έπρεπε».

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, δέκα ημέρες πριν από τις εκλογές, δεν επιχείρησε να αποφύγει τη συζήτηση για τα σκάνδαλα διαφθοράς που έχουν πλήξει το σοσιαλιστικό κόμμα του (PSOE) και το στενό του περιβάλλον. Αντιθέτως, ζήτησε δημόσια συγγνώμη και παραδέχθηκε προσωπικά λάθη στην επιλογή συνεργατών του.

Στη συνέχεια, πέρασε στην αντεπίθεση. «Η μηδενική διαφθορά δεν υπάρχει, αλλά η μηδενική ανοχή υπάρχει», είπε, θυμίζοντας ότι το κόμμα του απομάκρυνε τους εμπλεκομένους και συνεργάστηκε με τη Δικαιοσύνη.

Και όταν ο Φεϊχόο επιχείρησε να τον στριμώξει με τις δικαστικές υποθέσεις που αφορούν το PSOE, ο Σάντσεθ απάντησε: «Δεν δέχομαι μαθήματα από το πιο διεφθαρμένο κόμμα του ισπανικού πολιτικού συστήματος». Υπενθύμισε τις υποθέσεις διαφθοράς που έχουν απασχολήσει το δεξιό κόμμα (PP), επικαλέστηκε την υπόθεση της χρηματοδότησης των κεντρικών γραφείων του και ανάφερε ότι έχει τριάντα ανοιχτές υποθέσεις.

Η σύγκριση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει ενδιαφέρον, ιδίως ως προς την ανάληψη πολιτικής ευθύνης. Στις ελληνικές αντιπαραθέσεις για σκάνδαλα διαφθοράς (πχ ΟΠΕΚΕΠΕ) ο Κ. Μητσοτάκης έχει αναγνωρίσει λάθη ή αστοχίες αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχει ζητήσει συγγνώμη επειδή εμπιστεύτηκε λάθος ανθρώπους. Πόσο μάλλον όταν η κυβέρνηση κατηγορείται για συγκάλυψη, όπως στα Τέμπη, ή για παραβίαση του κράτους δικαίου, όπως στις υποκλοπές.

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Στις εκλογές θα φανεί ποια τακτική είναι πιο αποτελεσματική αλλά η δημοσκοπική εικόνα δείχνει ήδη ότι ο Π. Σάντσεθ βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση από τον Κ. Μητσοτάκη.

Α.