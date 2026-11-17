Νέο εκλογικό δίλημμα, νέα κανάλια επικοινωνίας και ένα ντιμπέιτ.

Δύο εβδομάδες πριν από τις ισπανικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου, ο Ισπανός σοσιαλιστής πρωθυπουργός δεν περιορίζεται στην υπεράσπιση του κυβερνητικού του έργου. Επιδιώκει να αλλάξει το ίδιο το ερώτημα των εκλογών: από το αν οι πολίτες είναι ικανοποιημένοι με την κυβέρνησή του, στο αν επιθυμούν μια κυβέρνηση του (δεξιού) Λαϊκού Κόμματος με το ακροδεξιό Vox.

Η El País περιγράφει μια εκστρατεία στην οποία ο Πέδρο Σάντσεθ επενδύει στην κοινωνική πολιτική και στην κινητοποίηση των ψηφοφόρων που ανησυχούν για την ακροδεξιά, ενώ ο αντίπαλός του, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, προβάλλει τη διαφθορά.

Ο Σάντσεθ έχει θέσει δημοσίως στόχο συμμετοχής 75%, γνωρίζοντας ότι χρειάζεται να επαναφέρει στις κάλπες απογοητευμένους αριστερούς, αναποφάσιστους σοσιαλιστές και μετριοπαθείς ψηφοφόρους. Και ενώ οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να δείχνουν σοβαρές δυσκολίες για τους Σοσιαλιστές, η τελευταία μέτρηση της 40dB καταγράφει περιορισμό της απόστασης μεταξύ PSOE και PP.

Την ίδια ώρα, ο Σάντσεθ δοκιμάζει και νέα κανάλια επικοινωνίας, όπως οι συνεντεύξεις σε δημοφιλείς δημιουργούς περιεχομένου. Η παρουσία του στο The Wild Project του Jordi Wild είναι ενδεικτική μιας εκστρατείας που δεν περιορίζεται πλέον στα τηλεοπτικά πάνελ και στις παραδοσιακές συγκεντρώσεις.

Η πολιτική ρευστότητα αποτυπώνεται στον τύπο: Η El País αναγνωρίζει δημοσκοπική ανάκαμψη των Σοσιαλιστών, ενώ η ABC, η El Mundo και η La Razón προβάλλουν με διαφορετική ένταση τις εκτιμήσεις για κοινοβουλευτική πλειοψηφία PP και Vox.

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Το επόμενο σημαντικό ραντεβού είναι η τηλεοπτική μονομαχία Σάντσεθ–Φεϊχόο στις 19 Νοεμβρίου.

Έμπειροι πολιτικοί αναλυτές στην Ισπανία συνοψίζουν τη στρατηγική του Π. Σάντσεθ ως προσπάθεια να κάνει τις εκλογές περισσότερο δημοψήφισμα για το πολιτικό μέλλον της χώρας και λιγότερο απολογισμό της δικής του διακυβέρνησης.

Α.