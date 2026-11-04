«Αυτό συνέβη στη Βραζιλία. Αυτό συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό θα συμβεί σύντομα στην Ισπανία», έγραψε στο X ο σοσιαλιστής ηγέτης.

«Το ακροδεξιό κύμα (...) καταρρέει», δήλωσε ο σοσιαλιστής ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μετά τη μεγάλη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, μερικές εβδομάδες πριν από τις πρόωρες εκλογές της 29ης Νοεμβρίου στην Ισπανία.

«Χθες, η αμερικανική κοινωνία ψήφισε εναντίον των πολιτικών που το μόνο που κάνουν είναι να οδηγούν στη φτώχια. Εναντίον του μίσους. Εναντίον του ματσισμού. Εναντίον της άρνησης της κλιματικής αλλαγής και εναντίον των προνομίων των ελίτ. Αυτό συνέβη στη Βραζιλία. Αυτό συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό θα συμβεί σύντομα στην Ισπανία», έγραψε στο X ο σοσιαλιστής ηγέτης.

«Το ακροδεξιό κύμα το οποίο έχουν δήθεν καβαλήσει ο Φεϊχόο και ο Αμπασκάλ (σ.σ.: οι ηγέτες των κομμάτων της δεξιάς και της ακροδεξιάς στην Ισπανία) δεν προχωράει πλέον: καταρρέει», κατέληξε.