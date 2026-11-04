«Να καταβληθεί άμεσα σε όλους τους δικαιούχους η διπλή επιστροφή ενοικίου, να αρθούν τώρα οι άδικοι αποκλεισμοί» τονίζει η ΔΟΕ - Πού εντοπίζεται το πρόβλημα

Σοβαρά προβλήματα στην καταβολή της επιστροφής ενοικίου σε εκπαιδευτικούς αναδεικνύει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ), καταγγέλλοντας ότι αρκετοί συνάδελφοί τους που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις παραμένουν εκτός της οικονομικής ενίσχυσης εξαιτίας γραφειοκρατικών εμποδίων και διοικητικών αναντιστοιχιών.

Όπως καταγγέλλει η ΔΟΕ «Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας εμπαίζουν εκατοντάδες εκπαιδευτικούς, ακόμα και με τα «ψίχουλα» της υποτιθέμενης «διπλής επιστροφής ενοικίου»! Το συγκεκριμένο μέτρο που παρουσιάστηκε ως στήριξη απέναντι στην εκρηκτική στεγαστική ακρίβεια, μετατρέπεται για πολλούς συναδέλφους σε έναν ακόμα γραφειοκρατικό Γολγοθά.»

Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν φτάσει στην Ομοσπονδία, χαρακτηριστικές περιπτώσεις αποκλεισμού αφορούν εκπαιδευτικούς των οποίων ο ταχυδρομικός κώδικας του φορέα απασχόλησης δεν ταυτίζεται με εκείνον του πραγματικού τόπου εργασίας, αλλά και εκπαιδευτικούς που δεν λαμβάνουν την ενίσχυση επειδή το μισθωτήριο της κατοικίας τους βρίσκεται στο όνομα του ή της συζύγου τους.

Αναντιστοιχίες στους ταχυδρομικούς κώδικες

Μία από τις περιπτώσεις που καταγγέλλει η Ομοσπονδία αφορά εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε περιοχές διαφορετικές από εκείνες στις οποίες βρίσκεται η διοικητική έδρα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία υπάγονται.Το πρόβλημα αυτό αφορά ιδιαίτερα εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε νησιωτικές και άλλες απομακρυσμένες περιοχές, οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν την ενίσχυση εξαιτίας διοικητικών αναντιστοιχιών για τις οποίες δεν ευθύνονται οι ίδιοι.

Εκτός ενίσχυσης επειδή το μισθωτήριο είναι στο όνομα του συζύγου

Μια δεύτερη περίπτωση που προκαλεί αντιδράσεις αφορά εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν λαμβάνουν την επιστροφή ενοικίου επειδή το ηλεκτρονικό μισθωτήριο της κατοικίας έχει δηλωθεί στο όνομα του ή της συζύγου τους.

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Όπως σχολιάζει αιχμηρά η ΔΟΕ «ποια λογική μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιους αποκλεισμούς, όταν τα στοιχεία της κοινής φορολογικής δήλωσης μπορούν να ελεγχθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες;

Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί». Η Διδασκαλική Ομοσπονδία ζητά να εξεταστούν οι συγκεκριμένες περιπτώσεις και να υπάρξει σαφής αντιμετώπιση, ώστε να μην αποκλείονται εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις λόγω του τρόπου με τον οποίο έχει δηλωθεί το μισθωτήριο.

«Αυτή είναι η περιβόητη «στήριξη» των εκπαιδευτικών: επιδόματα με αποκλεισμούς, εξαγγελίες χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα και γραφειοκρατικά εμπόδια ακόμη και για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις. Η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει ως κοινωνική πολιτική τα «ψίχουλα», την ώρα που αρνείται να αντιμετωπίσει την πραγματική αιτία της οικονομικής ασφυξίας: τους χαμηλούς μισθούς και το δυσβάσταχτο κόστος ζωής» καταγγέλει η ΔΟΕ.

Η παρέμβαση που ζητά η ΔΟΕ

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία ζητά από τα αρμόδια υπουργεία και τις υπηρεσίες να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις, να επανεξετάσουν τις περιπτώσεις αποκλεισμού και να διασφαλίσουν την άμεση καταβολή της ενίσχυσης στους νόμιμους δικαιούχους. Βασικό αίτημα της Ομοσπονδίας είναι να αρθούν οι γραφειοκρατικοί περιορισμοί και να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση των περιπτώσεων και να μην επωμίζονται οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί τις συνέπειες διοικητικών λαθών ή αναντιστοιχιών στα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την καταβολή της ενίσχυσης.

«Δεν αποδεχόμαστε να στερούνται οι εκπαιδευτικοί ακόμη και αυτή την περιορισμένη οικονομική ενίσχυση εξαιτίας διοικητικών λαθών, γραφειοκρατικών εμποδίων και άδικων αποκλεισμών. Η κυβέρνηση και τα συναρμόδια υπουργεία οφείλουν να δώσουν άμεσα λύση» τονίζει η ΔΟΕ.