«Να μιλήσει με αποδείξεις ο κ. Γεωργιάδης, γιατί σε αυτή τη λάσπη και αυτή την κατρακύλα δεν θα συρθούμε», είπε η Άννα Παπαδοπούλου.

«Όσο περισσότερο βυθίζεται στη διαφθορά και στα σκάνδαλα η κυβέρνηση, τόσο περισσότερο θα επιδίδεται σε έναν αγώνα λασπολογίας και κατασυκοφάντησης του Αλέξη Τσίπρα», δήλωσε η Άννα Παπαδοπούλου στο Action 24, αναφερόμενη στις πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού και στελεχών της κυβέρνησης σε βάρος του επικεφαλής της ΕΛΑΣ.

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος αναφέρθηκε, επίσης, στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις με αφορμή τις εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις αμερικανικές εκλογές και σχολίασε το πολιτικό πλήγμα που υπέστη ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Να μιλήσει με αποδείξεις ο Γεωργιάδης»

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού και στελεχών της κυβέρνησης σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα, η Άννα Παπαδοπούλου υποστήριξε πως «όσο περισσότερο βυθίζεται στη διαφθορά και στα σκάνδαλα η κυβέρνηση, τόσο περισσότερο θα επιδίδεται σε έναν αγώνα λασπολογίας και κατασυκοφάντησης του Αλέξη Τσίπρα». Αναφερόμενη στις αιτιάσεις του πρώην πρωθυπουργού περί χρηματισμού και στις αλλαγές των Ποινικών Κωδίκων το 2019, σημείωσε ότι πρόκειται για «μια κατηγορία η οποία ελέγχθηκε τρεις φορές από την ελληνική Δικαιοσύνη και αρχειοθετήθηκε και τις τρεις φορές». Παράλληλα, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου κάλεσε τον Άδωνι Γεωργιάδη να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς του, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «να μιλήσει με αποδείξεις ο κ. Γεωργιάδης, γιατί σε αυτή τη λάσπη και αυτή την κατρακύλα δεν θα συρθούμε».

«Βαρύ πολιτικό πλήγμα για τον Τραμπ»

Σχετικά με τα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών, η Άννα Παπαδοπούλου έκανε λόγο για «βαρύ πολιτικό πλήγμα» σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ, αποδίδοντας το αποτέλεσμα πρωτίστως στα ζητήματα ακρίβειας και οικονομίας, καθώς, όπως σημείωσε, «οι Ρεπουμπλικάνοι πλήρωσαν το κόστος ζωής, το οποίο έχει γίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δυσβάσταχτο». Επιπλέον, χαρακτήρισε «πάρα πολύ ενθαρρυντική» τη νίκη των Δημοκρατικών και την ενίσχυση της Αριστεράς στο εσωτερικό του κόμματος, επισημαίνοντας τις κοινές θέσεις σε ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, δημόσιας υγείας και στήριξης των νοικοκυριών.

Ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, υπενθυμίζοντας ότι επί διακυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα, το 2018, ξεκίνησε ο στρατηγικός διάλογος με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ τόνισε ότι «πρέπει να μην θεωρούμαστε ο δεδομένος σύμμαχος και να υπάρχουν κόκκινες γραμμές», αναφερόμενη στη στάση των ΗΠΑ απέναντι στο τουρκολιβυκό μνημόνιο και στο ζήτημα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης, όπου, όπως επεσήμανε, «δεν λάβαμε τη στήριξη που θα θέλαμε». Επανέλαβε, μάλιστα, ότι η στρατηγική συμμαχία πρέπει να διασφαλίζει το αμοιβαίο όφελος και για τις δύο χώρες.

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