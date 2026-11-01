Αναλυτικά όσα αναφέρει σε ανάρτησή της.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τις νομοθετικές παρεμβάσεις που αφορούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και τη θέση των τραπεζών και των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (funds) ασκεί η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Άννα Παπαδοπούλου.

Με δήλωσή της, θέτει ζήτημα εξυπηρέτησης των συμφερόντων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων εις βάρος των δανειοληπτών, ζητώντας από την κυβέρνηση να προχωρήσει στην κατάργηση του άρθρου 15 του νόμου 5313/2026, το οποίο αφορά την αναγνώριση ισχύος εκτελεστού τίτλου στις συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Η Άννα Παπαδοπούλου υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη διάταξη μεταβάλλει ουσιαστικά το πλαίσιο διαχείρισης των οφειλών, καθώς παρέχει στους χρηματοδοτικούς φορείς τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τη σύμβαση αναδιάρθρωσης ως εκτελεστό τίτλο σε περίπτωση που ο οφειλέτης χάσει τη ρύθμισή του.

Αναλυτικά:

«Πόσες νομοθετικές χάρες για τραπεζίτες και funds θα κάνει αυτή η Κυβέρνηση;

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Για το άρθρο 15 του ν. 5313/2026 φωνάζουμε εδώ καιρό: μετέτρεψαν τη ρύθμιση του εξωδικαστικού σε τίτλο εκτελεστό στα χέρια των funds.

Αντί να καταργήσουν αυτή την προκλητική και χαριστική διάταξη, επιχείρησαν να την επεκτείνουν με το άρθρο 23 και στις διμερείς συμβάσεις.

Και πιάστηκαν στα πράσα.

Απαιτούμε εδώ και τώρα την κατάργηση του άρθρου 15. Η άτακτη υποχώρηση για το άρθρο 23 δεν συνιστά συγχωροχάρτι για όσα έχετε ήδη νομοθετήσει!

Τελικά, είστε η κυβέρνηση των πολιτών ή των τραπεζιτών;».

{https://www.youtube.com/shorts/aT9JUmaKWv4}