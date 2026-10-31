Αναλυτικά οι οδηγίες για την αίτηση των voucher των 300 ευρώ και των 500 ευρώ.

Έως και 500 ευρώ τον μήνα μπορούν να εξασφαλίσουν οι δικαιούχοι γονείς μέσω του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», το οποίο προσφέρει οικονομική ενίσχυση για τη φύλαξη βρεφών και νηπίων ηλικίας από δύο μηνών έως δυόμισι ετών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα εισοδηματικά κριτήρια, καθώς υπάρχει μία σημαντική διευκρίνιση που διευρύνει τον αριθμό των οικογενειών που μπορούν να ενταχθούν στη δράση.

Συγκεκριμένα, για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, αλλά το ατομικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα του γονέα που υποβάλλει την αίτηση. Αυτό σημαίνει ότι τα εισοδήματα των δύο γονέων δεν αθροίζονται για τον συγκεκριμένο έλεγχο, γεγονός που μπορεί να επιτρέψει σε περισσότερες οικογένειες να λάβουν την οικονομική ενίσχυση.

Το πρόγραμμα του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας έχει ως βασικό στόχο να διευκολύνει τους εργαζόμενους γονείς, να στηρίξει τις οικογένειες με μικρά παιδιά και να ενισχύσει την προσπάθεια συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης πιστοποιημένων επιμελητών και επιμελητριών, ακόμη και από το οικογενειακό περιβάλλον, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια

Το βασικό σημείο που πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι αφορά τον τρόπο υπολογισμού του εισοδήματος. Όπως διευκρινίζεται, το κριτήριο αφορά αποκλειστικά το ατομικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα του αιτούντος γονέα και όχι το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού.

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Τα προβλεπόμενα όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Οικογένεια με ένα παιδί: Ατομικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα έως 24.000 ευρώ.

Οικογένεια με δύο παιδιά: Ατομικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα έως 27.000 ευρώ.

Οικογένεια με τρία ή περισσότερα παιδιά: Δεν προβλέπεται εισοδηματικό όριο.

Επομένως, εάν ένας από τους δύο γονείς έχει εισόδημα που υπερβαίνει τα παραπάνω ποσά, αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι αποκλείεται η οικογένεια από το πρόγραμμα. Εκείνο που εξετάζεται είναι το ατομικό εισόδημα του γονέα που υποβάλλει την αίτηση.

Η συγκεκριμένη διευκρίνιση είναι ιδιαίτερα σημαντική για ζευγάρια στα οποία υπάρχει μεγάλη εισοδηματική απόκλιση μεταξύ των δύο γονέων, καθώς η επιλεξιμότητα δεν κρίνεται από το άθροισμα των αποδοχών τους.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς και πρόσωπα που έχουν την επιμέλεια παιδιών ηλικίας από δύο μηνών έως δυόμισι ετών και χρειάζονται υποστήριξη στη φύλαξή τους.

Στους δυνητικούς δικαιούχους περιλαμβάνονται:

Εργαζόμενες μητέρες, ανεξάρτητα από τη μορφή απασχόλησής τους.

Αυτοαπασχολούμενες και ελεύθερες επαγγελματίες.

Άνεργες μητέρες που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο ανεργίας της ΔΥΠΑ.

Μητέρες που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ή ακαδημίες επαγγελματικής κατάρτισης.

Πατέρες που έχουν την αποκλειστική γονική μέριμνα ή επιμέλεια του παιδιού και εργάζονται, αναζητούν εργασία ή σπουδάζουν.

Πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί αποκλειστική επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή εισαγγελική διάταξη.

Βασική προϋπόθεση είναι το παιδί να βρίσκεται στο ηλικιακό εύρος που προβλέπει η δράση, δηλαδή από δύο μηνών έως δυόμισι ετών.

Ποιοι παίρνουν voucher των 500 και ποιοι των 300 ευρώ

Η οικονομική ενίσχυση διαφοροποιείται ανάλογα με την επαγγελματική κατάσταση του γονέα και το ωράριο απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται δύο κατηγορίες ενίσχυσης:

Πλήρης απασχόληση (500 ευρώ)

Μηνιαία ενίσχυση ανά παιδί

Αφορά γονείς που εργάζονται με πλήρη απασχόληση, καθώς και ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους.

Μερική απασχόληση και άλλες κατηγορίες (300 ευρώ)

Μηνιαία ενίσχυση ανά παιδί

Αφορά γονείς με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, φοιτητές και εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ.

Τα ποσά καταβάλλονται μέσω voucher για την αμοιβή του επιμελητή ή της επιμελήτριας, με τη διαδικασία να πραγματοποιείται μέσω εργοσήμου.

Στην ενίσχυση περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στην απασχόληση.

Μπορούν να γίνουν νταντάδες οι παππούδες και οι γιαγιάδες;

Μία από τις σημαντικότερες δυνατότητες του προγράμματος είναι ότι δεν περιορίζει την επιλογή επιμελητή σε επαγγελματίες που δεν έχουν συγγενική σχέση με την οικογένεια.

Συγκεκριμένα, μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Επιμελητών και πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες, γιαγιάδες, θείοι και θείες, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, οι οικογένειες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα πρόσωπο που ήδη γνωρίζει το παιδί και εμπιστεύονται, ενώ παράλληλα η φροντίδα του μπορεί να πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επίσημης δράσης.

Κάθε επιμελητής ή επιμελήτρια μπορεί να αναλάβει τη φροντίδα έως και τριών παιδιών ταυτόχρονα, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν οι επιμελητές

Η εγγραφή στο Μητρώο Επιμελητών δεν είναι αυτόματη, καθώς οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αφορούν την εκπαίδευση, την υγεία και την καταλληλότητά τους.

Ειδικότερα, απαιτείται:

Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Να διαθέτουν την προβλεπόμενη νόμιμη ιδιότητα διαμονής και δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Να έχουν συναφή επαγγελματική εκπαίδευση ή να έχουν ολοκληρώσει το προβλεπόμενο δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα, εφόσον δεν διαθέτουν σχετικές σπουδές.

Να διαθέτουν πιστοποιημένες γνώσεις πρώτων βοηθειών για βρέφη και παιδιά.

Να έχουν καλή σωματική και ψυχική υγεία.

Να προσκομίσουν τις απαιτούμενες ιατρικές γνωματεύσεις.

Να διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο και να πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις καταλληλότητας.

Ειδικότερα, προβλέπονται ιατρικές γνωματεύσεις από παθολόγο ή γενικό γιατρό, δερματολόγο και ψυχίατρο.

Για όσους δεν διαθέτουν σχετικές σπουδές βρεφονηπιοκομίας, προβλέπεται επίσης διαδικτυακή εκπαίδευση διάρκειας τριών ωρών από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η εγγραφή στο Μητρώο πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και είναι δωρεάν.

Πώς γίνεται η αίτηση για το voucher

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της επίσημης πλατφόρμας του προγράμματος.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

Είσοδο στην ηλεκτρονική διεύθυνση ntantades.gov.gr .

Επιλογή της ενότητας «Αίτηση voucher».

Σύνδεση με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Έλεγχο και συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων.

Καταχώριση του ΑΜΚΑ του παιδιού και της επαγγελματικής κατάστασης του γονέα.

Υποβολή πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Δήλωση του επιθυμητού ωραρίου φύλαξης και του χώρου στον οποίο θα παρέχεται η φροντίδα.

Αποδοχή των όρων και οριστική υποβολή της αίτησης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι γονείς μπορούν να αναζητήσουν πιστοποιημένο επιμελητή ή επιμελήτρια από το αντίστοιχο Μητρώο και να προχωρήσουν στην προβλεπόμενη συμφωνία.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά χρονικής προτεραιότητας, μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Η πλατφόρμα και οι αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος.

Πού μπορούν να απευθυνθούν οι ενδιαφερόμενοι

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία εγγραφής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν:

Επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας .

Ηλεκτρονική πλατφόρμα Νταντάδες της Γειτονιάς .

Παράλληλα, λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο ενημέρωσης στα 210 3258080 και 210 3258090, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-20:00.