Σε βάρος του 53χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Μια οικογενειακή διαμάχη για κτηματικές διαφορές κατέληξε σε τραγωδία το μεσημέρι του Σαββάτου (31/10) στην Ανατολική Μάνη, όταν ένας 53χρονος άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε τον 57χρονο αδελφό του, ενώ από τα πυρά τραυματίστηκε ελαφρά και η αδελφή τους, η οποία βρισκόταν στο ίδιο σημείο.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στο Ελαιοχώρι Οιτύλου, την ώρα που τα τρία αδέλφια βρίσκονταν σε οικογενειακό χωράφι για τη συγκομιδή της ελιάς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μεταξύ των δύο ανδρών υπήρχαν διαφορές που αφορούσαν την οικογενειακή περιουσία, οι οποίες φέρεται να αποτέλεσαν την αφορμή για τον έντονο διαπληκτισμό που ακολούθησε.

Η ένταση, ωστόσο, πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, με τον 53χρονο να βγάζει όπλο και να πυροβολεί τον μεγαλύτερο αδελφό του, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

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Η μοιραία διαφωνία την ώρα που μάζευαν ελιές

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, τα τρία αδέλφια είχαν μεταβεί από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου στο χωράφι της οικογένειας, στο Ελαιοχώρι της Δημοτικής Ενότητας Οιτύλου, προκειμένου να συμμετάσχουν στη συγκομιδή της ελιάς.

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Κατά τη διάρκεια των εργασιών φέρεται να ξέσπασε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο αδελφών, με τις κτηματικές διαφορές και ζητήματα που αφορούσαν την περιουσία να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Ο καβγάς γρήγορα κλιμακώθηκε και ο 53χρονος έστρεψε το όπλο εναντίον του 57χρονου και πυροβόλησε, τραυματίζοντάς τον στο πάνω μέρος του θώρακα, κοντά στο στέρνο.

Κατέληξε στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης ο 57χρονος

Μετά τον πυροβολισμό, σήμανε συναγερμός στις Αρχές και κινητοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του τραυματισμένου 57χρονου.

Ο άνδρας διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, υπέκυψε στα τραύματά του λίγο πριν από τις 15:00.

Η αδελφή των δύο ανδρών τραυματίστηκε ελαφρά, χωρίς, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.

Παραδόθηκε αυτοβούλως ο 53χρονος - Ομολόγησε την πράξη του

Μετά το αιματηρό περιστατικό, ο 53χρονος δεν παρέμεινε στο σημείο, αλλά μετέβη αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Αρεόπολης, όπου παραδόθηκε στους αστυνομικούς και συνελήφθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ομολόγησε ότι πυροβόλησε τον αδελφό του, ενώ φέρεται να υποστήριξε ότι στη συνέχεια πέταξε το όπλο του εγκλήματος σε ρέμα.

Οι αστυνομικές Αρχές πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό του όπλου, ενώ εξετάζουν όλα τα στοιχεία που αφορούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η οικογενειακή τραγωδία.

Σε βάρος του 53χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Τι αναφέρει η Ελληνική Αστυνομία

«Συνελήφθη, σήμερα (31.10.2026), σε τοπική κοινότητα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, 53χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με πρόθεση, σε βάρος 57χρονου ημεδαπού, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα (31.10.2026) το μεσημέρι, σε τοπική κοινότητα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, ο 53χρονος, πυροβόλησε και τραυμάτισε τον 57χρονο, έπειτα από διαπληκτισμό.

Ο 57χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης, όπου λίγο αργότερα κατέληξε.

Για την υπόθεση αυτή, εμφανίστηκε αυτοβούλως ο ανωτέρω 53χρονος στο Αστυνομικό Τμήμα Αρεόπολης όπου και συνελήφθη.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης».

«Δεν περίμενα ποτέ να συμβεί»

Βαριά είναι η ατμόσφαιρα στην τοπική κοινωνία της Μάνης μετά την οικογενειακή τραγωδία, με συγγενείς και κατοίκους της περιοχής να αδυνατούν να πιστέψουν την εξέλιξη.

Όπως έγινε γνωστό, ο ξάδελφος των τριών αδελφών εμφανίστηκε συγκλονισμένος από το περιστατικό, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν περίμενα ποτέ να συμβεί».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην περιοχή, καθώς μια διαφωνία μεταξύ συγγενικών προσώπων για την οικογενειακή περιουσία κατέληξε με έναν άνθρωπο νεκρό και ένα ακόμη μέλος της οικογένειας τραυματισμένο.

Οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών συνεχίζονται, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της αιματηρής συμπλοκής, το ιστορικό των διαφορών μεταξύ των αδελφών και όσα προηγήθηκαν των πυροβολισμών.