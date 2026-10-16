Αντιδράσεις για τις απειλές στη διευθύντρια της Πολεοδομίας, απαιτούν απαντήσεις από το ΥΠΕΝ και την κυβέρνηση.

Σοκ και σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί ανώνυμη επιστολή με απειλές μαφιόζικου τύπου που εστάλη στη διευθύντρια της Πολεοδομίας Καλαμάτας, Σταυρούλα Αγρίου.

Η ανατριχιαστική επιστολή απευθύνεται στη «μελλοθάνατη Σταυρούλα Αγρίου» και ο συντάκτης της την απειλεί με εκφράσεις όπως «Ήρθε η ώρα να βάλω ένα τέλος», «Θα σε βάλω εγώ στο χώμα», «Έλεγα να σου πάρω ό,τι αγαπάς, αλλά δεν θα αλλάξει κάτι. Καλύτερα να φύγεις εσύ από τη μέση» και «Θα σου φυτέψω μια ανάμεσα στα μάτια».

Ο συντάκτης της επιστολή δίνει τελεσίγραφο στη διευθύντρια της Πολεοδομίας Καλαμάτας έως τις 31 Οκτωβρίου να σταματήσει να ασχολείται με το ποιος μπορεί να χτίσει στις ειδικές ζώνες των 800 μ. γύρω από χωριά της Μάνης και καταλήγει: «Μπαμ, ο θάνατος έρχεται από ψηλά».

Η απειλητική επιστολή στη διευθύντρια της Πολεοδομίας Καλαμάτας

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Χαρίτσης: Θα αναλάβει τις ευθύνες της η κυβέρνηση ή θα συνεχίσει να κάνει τον Πόντιο Πιλάτο;

Παρέμβαση για την απειλητική επιστολή έκανε ο Αλέξης Χαρίτσης, που μέσω ανάρτησης καλεί την κυβέρνηση και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

«Τραμπουκισμοί και μαφιόζικες απειλές απέναντι σε μια ευσυνείδητη δημόσια υπάλληλο, επειδή κάνει τη δουλειά της. Η κ. Σταυρούλα Αγρίου έχει την πλήρη υποστήριξή μας. Και η Αστυνομία και οι Εισαγγελικές Αρχές οφείλουν να πράξουν τα δέοντα, διασφαλίζοντας την προστασία της», υπογραμμίζει ο ανεξάρτητος βουλευτής Μεσσηνίας.

Στη συνέχεια διερωτάται εάν η κυβέρνηση θα αναλάβει τις ευθύνες της ή «θα συνεχίσει να κάνει τον Πόντιο Πιλάτο κλείνοντας το μάτι στη μαφιόζικη διαχείριση του χώρου και της δόμησης;». Πίσω από την αδιανόητη απειλή υπάρχει ένα ζήτημα που το υπουργείο Περιβάλλοντος «αφήνει εσκεμμένα να χρονίζει», τονίζει ο Αλέξης Χαρίτσης, που προαναγγέλλει ότι τη Δευτέρα θα προχωρήσει σε σχετική κοινοβουλευτική παρέμβαση, ζητώντας ξεκάθαρες απαντήσεις από την κυβέρνηση.

«Στη Μάνη παραμένει μετέωρο με ποιους όρους μπορεί να χτίσει κανείς στις ειδικές ζώνες των 800 μέτρων γύρω από δεκάδες χωριά και αν απαιτείται το ακίνητο να έχει πρόσβαση σε αναγνωρισμένο δημόσιο δρόμο», σημειώνει και συμπληρώνει ότι επανειλημμένα η Πολεοδομία έχει ζητήσει από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ξεκαθαρίσει πώς εφαρμόζεται το ειδικό καθεστώς μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

«Απάντηση δεν έχει πάρει. Θεσμική ανευθυνότητα; Πολιτική θρασυδειλία; Πελατειακή αμφισημία; Χωρική πολιτική διά της εκκρεμότητας; Όλα μαζί. Έτσι πορεύεται η Νέα Δημοκρατία. Σιωπά εκεί όπου η σιωπή βολεύει για λίγα ψηφαλάκια. Και την ίδια στιγμή, αφήνει τις μαφιόζικες πρακτικές να περνούν κάτω από το ραντάρ», σχολιάζει μεταξύ άλλων.

Η ανάρτηση του Αλέξη Χαρίτση

«Μαφιόζικες απειλές σε δημόσιους λειτουργούς - Το ΥΠΕΝ ως Πόντιος Πιλάτος

Η διευθύντρια της Πολεοδομίας Καλαμάτας, Σταυρούλα Αγρίου, δέχθηκε μια επιστολή που σοκάρει.

Ένας άγνωστος αποστολέας την απειλεί ευθέως με θάνατο και της δίνει προθεσμία μέχρι το τέλος Οκτωβρίου για να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο η υπηρεσία χειρίζεται συγκεκριμένες υποθέσεις δόμησης στη Μάνη.

Τραμπουκισμοί και μαφιόζικες απειλές απέναντι σε μια ευσυνείδητη δημόσια υπάλληλο, επειδή κάνει τη δουλειά της. Η κ. Σταυρούλα Αγρίου έχει την πλήρη υποστήριξή μας.

Και η Αστυνομία και οι Εισαγγελικές Αρχές οφείλουν να πράξουν τα δέοντα, διασφαλίζοντας την προστασία της.

Η κυβέρνηση όμως; Θα κάνει ό,τι πρέπει; Θα αναλάβει τις ευθύνες της; Ή θα συνεχίσει να κάνει τον Πόντιο Πιλάτο κλείνοντας το μάτι στη μαφιόζικη διαχείριση του χώρου και της δόμησης;

Πίσω από την αδιανόητη απειλή υπάρχει ένα ζήτημα που το Υπουργείο Περιβάλλοντος αφήνει εσκεμμένα να χρονίζει. Στη Μάνη παραμένει μετέωρο με ποιους όρους μπορεί να χτίσει κανείς στις ειδικές ζώνες των 800 μέτρων γύρω από δεκάδες χωριά και αν απαιτείται το ακίνητο να έχει πρόσβαση σε αναγνωρισμένο δημόσιο δρόμο.

Η Πολεοδομία έχει επανειλημμένα ζητήσει από το Υπουργείο να ξεκαθαρίσει πώς εφαρμόζεται το ειδικό καθεστώς μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Απάντηση δεν έχει πάρει.

Θεσμική ανευθυνότητα; Πολιτική θρασυδειλία; Πελατειακή αμφισημία; Χωρική πολιτική διά της εκκρεμότητας; Όλα μαζί. Έτσι πορεύεται η Νέα Δημοκρατία.

Σιωπά εκεί όπου η σιωπή βολεύει για λίγα ψηφαλάκια. Και την ίδια στιγμή, αφήνει τις μαφιόζικες πρακτικές να περνούν κάτω από το ραντάρ. Βαφτίζει ανάπτυξη την οικοδόμηση χωρίς σχέδιο και καθαρούς κανόνες. Με πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση σημαντικών μεταρρυθμίσεων, όπως το κτηματολόγιο και οι δασικοί χάρτες.

Το συγκεκριμένο πρόβλημα, βεβαίως, δεν αφορά μόνο τη Μάνη. Αφορά όλη τη χώρα. Και εδώ μπαίνει το βασικό ερώτημα: Τι είδους ανάπτυξη θέλουμε τελικά; Μια ανάπτυξη που δεν λαμβάνει υπόψη την κλιματική κρίση, το φυσικό τοπίο, την ιστορία, την πολιτισμική ιδιαιτερότητα κάθε περιοχής;

Το τι αντέχουν τελικά να σηκώσουν οι υποδομές κάθε τόπου και που μπορεί να οδηγήσει αυτή η άναρχη, ανεξέλεγκτη υποθήκευση του μέλλοντός του;

Ή μια ανάπτυξη με αρχές και σχέδιο, σεβασμό στο περιβάλλον και στις παραγωγικές δραστηριότητες κάθε τόπου, θωράκιση απέναντι στην κλιματική κρίση, τις απαραίτητες δηλαδή προϋποθέσεις για να διασφαλιστεί πραγματική προοπτική για τις τοπικές κοινωνίες.

Η κυβέρνηση δεν μπορεί να παίζει κρυφτό για τόσο κρίσιμα ζητήματα και τόσο επικίνδυνες εξελίξεις.

Περιμένω από τον αρμόδιο Υπουργό κ. Παπασταύρου να αναλάβει επιτέλους την ευθύνη. Με γνώμονα το καλό του τόπου και όχι το πολιτικό κόστος.

Την Δευτέρα θα προχωρήσω σε σχετική κοινοβουλευτική παρέμβαση και θα περιμένω από την κυβέρνηση ξεκάθαρες απαντήσεις».

ΤΕΕ Πελοποννήσου: Απειλές και εκφοβισμοί δεν μπορούν να γίνουν ανεκτοί

Το περιφερειακό τμήμα Πελοποννήσου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας τονίζει ότι «απειλές και εκφοβισμοί δεν μπορούν να γίνουν ανεκτοί» και καταδικάζει απερίφραστα και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο το περιεχόμενο της επιστολής προς τη διευθύντρια της Πολεοδομίας Καλαμάτας.

«Τέτοιου είδους ενέργειες είναι απολύτως απαράδεκτες και δεν έχουν καμία θέση σε μια ευνομούμενη και δημοκρατική κοινωνία. Οι απειλές, οι εκφοβισμοί και η προσωπική στοχοποίηση προσβάλλουν θεμελιώδεις αρχές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της προσωπικής ασφάλειας και του αμοιβαίου σεβασμού», υπογραμμίζει και ζητά ταχεία διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρχές.

«Άμεσες και εφαρμόσιμες απαντήσεις από το ΥΠΕΝ για τα πολεοδομικά ζητήματα»

«Οι απειλές κατά της ζωής της διευθύντριας της ΥΔΟΜ Καλαμάτας δεν θα περάσουν! Η τρομοκρατία, ο εκφοβισμός, ο εκβιασμός και οι φασιστικές πρακτικές δεν έχουν θέση ούτε στη Μάνη ούτε πουθενά!», τονίζει σε ανακοίνωση η «Αγωνιστική Συνεργασία Μηχανικών Πελοποννήσου».

Με χυδαίες ύβρεις, ανατριχιαστικές περιγραφές βίας, ευθείες απειλές κατά της ζωής της και συγκεκριμένο τελεσίγραφο, ο συντάκτης επιχειρεί να επιβάλει υπηρεσιακές αποφάσεις μέσω του τρόμου, σημειώνεται στην ανακοίνωση. «Αυτό δεν είναι αγανάκτηση ούτε διαμαρτυρία. Είναι ωμός εκφοβισμός, εκβιασμός και φασιστική συμπεριφορά που πλήττει όχι μόνο έναν άνθρωπο, αλλά και την ίδια τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης», τονίζεται.

Σε ό,τι αφορά την εκκρεμότητα σχετικά με τη δόμηση οικοπέδων στη ζώνη των 800 μ. στους πάνω από 60 οικισμούς του δήμου Δυτικής Μάνης, καθώς και το αδιέξοδο με τις διατάξεις για τις εκτός σχεδίου περιοχές, στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η Πολεοδομία αναμένει διευκρινίσεις από το ΥΠΕΝ, ενώ «η πολυνομία, οι αντιφατικές ερμηνείες και η παρατεταμένη πολεοδομική αβεβαιότητα ταλαιπωρούν πολίτες, μηχανικούς και υπηρεσίες».

Η ευθύνη για αυτό το αδιέξοδο «ανήκει πρώτα απ’ όλα στο αρμόδιο να νομοθετεί για τα πολεοδομικά θέματα υπουργείο, το ΥΠΕΝ. Δεν μπορεί να μεταφέρεται στην δημόσια διοίκηση και ειδικότερα στην διευθύντρια της πολεοδομίας η συνολική επίλυση αυτών των θεμάτων. Η διεκδίκηση δικαιωμάτων είναι απολύτως θεμιτή. Οι απειλές θανάτου και ο εκβιασμός δεν αποτελούν ούτε λύση ούτε άλλοθι», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Η «Αγωνιστική Συνεργασία Μηχανικών Πελοποννήσου» απαιτεί άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, αλλά και «σαφείς, άμεσες και εφαρμόσιμες απαντήσεις για τα πολεοδομικά ζητήματα της Μάνης και της χώρας», από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τονίζοντας ότι «η πολεοδομική, διοικητική αβεβαιότητα δεν μπορεί να συνεχίζει να τροφοδοτεί αδιέξοδα και εντάσεις».

Δήμαρχος Καλαμάτας: Δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές τέτοιες απαράδεκτες ενέργειες

Η διευθύντρια της Πολεοδομίας Καλαμάτας ενημέρωσε τον δήμαρχο της πόλης, Θανάση Βασιλόπουλο, για την απειλητική επιστολή, ο οποίος ενημέρωσε τις αρχές ώστε να κινηθούν οι απαραίτητες ενέργειες.

Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Καλαμάτας τόνισε ότι τέτοιες απολύτως απαράδεκτες ενέργειες δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. «Η Δημοτική Αρχή δεν πρόκειται να αποδεχθεί πρακτικές εκφοβισμού, από όπου κι αν προέρχονται και όποιον κι αν στοχεύουν», υπογράμμισε, ζητώντας να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση.

Η δήλωση του δημάρχου Καλαμάτας

«Καταδικάζω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απειλητική επιστολή που εστάλη προς τη Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας, Σταυρούλα Αγρίου.

Τέτοιες ενέργειες είναι απολύτως απαράδεκτες και δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Κανένας εργαζόμενος, κανένα στέλεχος της δημόσιας διοίκησης και κανένας αιρετός δεν μπορεί να γίνεται αποδέκτης απειλών ή εκφοβισμού επειδή ασκεί τα καθήκοντά του.

Στεκόμαστε στο πλευρό της Διευθύντριας της Πολεοδομίας και κάθε εργαζόμενου που επιτελεί το έργο του με ευθύνη και σεβασμό στον θεσμικό του ρόλο. Η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί πλήρως από τις αρμόδιες αρχές και να ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τον εντοπισμό του αποστολέα και την απόδοση ευθυνών.

Η Δημοτική Αρχή δεν πρόκειται να αποδεχθεί πρακτικές εκφοβισμού, από όπου κι αν προέρχονται και όποιον κι αν στοχεύουν. Η προστασία της αξιοπρέπειας, της ασφάλειας και της ελεύθερης άσκησης των καθηκόντων κάθε εργαζομένου είναι ζήτημα δημοκρατίας, νομιμότητας και σεβασμού προς τους θεσμούς».