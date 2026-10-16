Η αναισθησιολόγος φέρεται να προμήθευε τη γιατρό με τις ουσίες για τη μέθη που χορήγηθηκαν στο Μαζωνάκη.

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την υπόθεση που αφορά τον Γιώργο Μαζωνάκη, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην αναισθησιολόγο που φέρεται να προμήθευε την 56χρονη προφυλακισμένη γιατρό με αναισθητικές ουσίες για τη χορήγηση μέθης.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το MEGA η αναισθησιολόγος αποτελεί πρόσωπο-«κλειδί» στην έρευνα, καθώς φέρεται να είχε επικοινωνία με την κατηγορούμενη γιατρό σχετικά με την προμήθεια ουσιών που χρησιμοποιούνται για την πρόκληση καταστολής.

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Τα μηνύματα που φέρεται να εντοπίστηκαν

To ρεπορτάζ του σταθμού δείχνει ότι από την ανάλυση του κινητού τηλεφώνου της κατηγορούμενης γιατρού φέρεται να προέκυψαν στοιχεία από διαγραμμένα μηνύματα, τα οποία σχετίζονται με αίτημα για την προμήθεια αναισθητικών ουσιών. Όπως αναφέρθηκε «Φαίνεται να υπάρχει αίτημα από την κατηγορούμενη γιατρό προς την αναισθησιολόγο, την οποία γνωρίζουμε και από τις άλλες συζητήσεις για τη χορήγηση αντιδότου, να της φέρει αναισθητικές ουσίες για μέθη. Της είχε ζητήσει προ μερικών εβδομάδων να φέρει τέτοιου είδους ουσίες.»

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