Ο Θέμης Αδαμαντίδης μίλησε για την προσωπική του ζωή και την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» παραχώρησε ο Θέμης Αδαμαντίδης και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια της σύντομης συζήτησης, ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε για την πρόσφατη απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και για την προσωπική του ζωή.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο κάποια στιγμή στο μέλλον, η ζωή του να γίνει ταινία, αποκαλύπτοντας παράλληλα, ότι θα ήθελε να τον υποδυθεί ο Χάρης Βαρθακούρης.

Οι δηλώσεις του Θέμη Αδαμαντίδη στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day»

Μιλώντας αρχικά για την προσωπική του ζωή, ο ερμηνευτής δήλωσε: «Είμαστε πολύ καλά με την σύντροφό μου. Έχουμε και έναν γιο μαζί. Με προσέχει, με φροντίζει, είμαστε μια χαρά».

Στη συνέχεια, ο Θέμης Αδαμαντίδης, αναφέρθηκε στον πρόωρο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκης. Ο ίδιος, εξέφρασε τη λύπη του για τον τρόπο με τον οποίο έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής, ενώ παράλληλα εξήγησε: «Άδικος ο χαμός του Γιώργου. Του έλειπαν κάποια πράγματα, συναισθηματική ανταπόκριση… Ναι, έτσι πιστεύω (σ.σ ότι του έλειπε η αγάπη). Γιατί, όση αγάπη και αν έχεις, η αγάπη από τους κοντινούς σου ανθρώπους είναι αυτό που θέλεις περισσότερο».

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Τέλος, ο Θέμης Αδαμαντίδης, αποκάλυψε ότι δεν έχει σκεφτεί μέχρι στιγμής να βάλει τέλος στην καριέρα του. Όπως είπε, δεν αποκλείεται μελλοντικά να κάνει μία ταινία για τη ζωή του: «Θέλω όσο μπορώ να τραγουδάω. Εκεί θα βάλω την τελεία μου, πάνω στη σκηνή. Μπορεί να γίνει κάποια στιγμή η ζωή μου ταινία. Θα ήθελα να με υποδυθεί ο Χάρης Βαρθακούρης, τον θεωρώ πολύ καλή φωνή… Για τίτλο θα έβαζα ‘Πού να πάω’».

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