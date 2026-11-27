Η νέα ρύθμιση αφορά τους δικαιούχους αγρότες που στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2025 είχαν δηλώσει εκτάσεις ως μη καλλιεργήσιμες λόγω φυσικών καταστροφών, χρησιμοποιώντας τον κωδικό 97.2.

Ειδική ρύθμιση για τη χορήγηση αγροτικού πετρελαίου με έκπτωση στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στους παραγωγούς που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel προβλέπει νέα κοινή υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση έρχεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τον υπολογισμό των ποσοτήτων φθηνότερου πετρελαίου που δικαιούνται οι αγρότες, των οποίων τα χωράφια παρέμειναν πλημμυρισμένα ή ακατάλληλα για καλλιέργεια εξαιτίας της φυσικής καταστροφής. Πρόκειται ουσιαστικά για μια ειδική μεταχείριση των συγκεκριμένων παραγωγών, ώστε η αδυναμία καλλιέργειας των εκτάσεών τους κατά το προηγούμενο έτος να μη λειτουργήσει σε βάρος τους κατά τον υπολογισμό της ποσότητας αγροτικού πετρελαίου που δικαιούνται για το 2026.

Η νέα ρύθμιση αφορά τους δικαιούχους αγρότες που στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2025 είχαν δηλώσει εκτάσεις ως μη καλλιεργήσιμες λόγω φυσικών καταστροφών, χρησιμοποιώντας τον κωδικό 97.2. Ειδικότερα, καλύπτονται όσοι είχαν δηλώσει αγροτεμάχια στην περιοχή της λίμνης Κάρλας με τον κωδικό 97201 ή αγροτεμάχια που είχαν πλημμυρίσει και καλυφθεί από φερτά υλικά με τον κωδικό 97203. Για παράδειγμα, ένας αγρότης που διαθέτει 100 στρέμματα στην περιοχή της Κάρλας, τα οποία δεν μπορούσε να καλλιεργήσει το 2025 λόγω των συνεπειών των πλημμυρών, θα υπαχθεί στον ειδικό τρόπο υπολογισμού της δικαιούμενης ποσότητας πετρελαίου για το 2026, εφόσον είχε δηλώσει σωστά τις εκτάσεις του και πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις. Τα στοιχεία των δικαιούχων θα διαβιβάζονται στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ μέσω του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Η απόφαση προβλέπει λύση και για την περίπτωση που δεν είναι εγκαίρως διαθέσιμα τα οριστικά στοιχεία των δηλώσεων καλλιέργειας του 2026. Σε αυτή την περίπτωση, η ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ θα ενημερώνεται με μια προσωρινή εκτίμηση της ποσότητας πετρελαίου που απομένει να προμηθευτεί κάθε δικαιούχος με έκπτωση φόρου, αφού αφαιρεθούν οι ποσότητες που έχουν ήδη συνυπολογιστεί. Για παράδειγμα, εάν ένας παραγωγός εκτιμάται ότι δικαιούται συνολικά 3.000 λίτρα αγροτικού πετρελαίου για το 2026 και έχει ήδη προμηθευτεί 2.000 λίτρα με το φορολογικό όφελος, στην εφαρμογή θα εμφανίζεται προσωρινά υπόλοιπο 1.000 λίτρων. Όταν οριστικοποιηθούν τα στοιχεία των δηλώσεων του 2026, το σύστημα θα ενημερωθεί εκ νέου και θα εμφανίζει την πραγματική ποσότητα που απομένει στον συγκεκριμένο αγρότη.

Υπενθυμίζεται ότι το σύστημα διάθεσης αγροτικού πετρελαίου προβλέπει τη χορήγηση της έκπτωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης μέσω ειδικής ψηφιακής εφαρμογής της ΑΑΔΕ, καθώς και την επιστροφή του φόρου και του αναλογούντος ΦΠΑ στους πρατηριούχους, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.