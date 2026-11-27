Άλλο ένα στέλεχος της ΝΔ τάσσεται «απέναντι» στον Βαγγέλη Λιάκο.

Ως λάθος χαρακτήρισε ο Δημήτρης Καιρίδης την πρόσληψη της αδερφής του Βαγγέλη Λιάκου στο πολιτικό του γραφείο. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας μίλησε στο Action24 για την υπόθεση του υφυπουργού Εσωτερικών, χαρακτηρίζοντας τη ως δυσάρεστη.

«Οικογενειακή ευθύνη δεν υπάρχει, η μία ευθύνη που υπάρχει είναι στον βαθμό που προσέλαβε την αδερφή του στο γραφείο του. Καλό θα ήταν αυτό να μην είχε γίνει. Ήταν ένα λάθος, το έχει καταλάβει και ο ίδιος», είπε αρχικά ο Δημήτρης Καιρίδης.

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν πρέπει ο ίδιος να παραιτηθεί, απέφυγε να απαντήσει. «Μην την κάνουμε την ηθικολογία λάστιχο. Έδωσε εξηγήσεις, προσέφυγε στη Δικαιοσύνη. Σίγουρα δεν είναι κάτι ευχάριστο και για τον ίδιο που έχει δυνατότητες, είναι ένας βουλευτής. Όλη αυτή η ιστορία είναι δυσάρεστη».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn5sdt8904mh?integrationId=40599y14juihe6ly}