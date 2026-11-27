Γιατί το Μαξίμου εγκαταλείπει την ιδέα για συνάντηση Καραμανλή- Μητσοτάκη- Χωρίς αρμοδιότητες για την αυτοδιοίκηση ο Λιάκος.

Και από τη Θεσσαλονίκη, σε συνέδριο για την καινοτομία, ο Κώστας Καραμανλής έριξε τα βέλη του προς την κυβέρνηση.

Η νέα του παρέμβαση, όπως πληροφορούμαστε, προγραμματίζεται για τη Θράκη, αρχές Δεκεμβρίου.

Και εκεί θα πει πολλά για την Τουρκία, το πώς χρησιμοποιείται η μειονότητα, προφανώς και το ρόλο του προξενείου, κυρίως όμως για την εγκατάλειψη της περιοχής από την κυβέρνηση.

Νομίζουμε πως η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού θα έχει πολύ ενδιαφέρον.

Εγκαταλείπεται η ιδέα να ζητηθεί συνάντηση από Μητσοτάκη

Το Μαξίμου πάντως φέρεται να εγκαταλείπει την ιδέα να ζητήσει ο Κ. Μητσοτάκης ενόψει των εκλογών συνάντηση με τον Κώστα Καραμανλή.

Αν ζητηθεί βεβαίως θα γίνει με τον Καραμανλή να λέει πως ο ίδιος έχει εγκαταλείψει την πολιτική και δεν αναμειγνύεται σε τρέχοντα ζητήματα.

Οπότε γιατί να ζητηθεί συνάντηση εάν η αποτυχία είναι από πριν ...εξασφαλισμένη;

Χωρίς αρμοδιότητες για την αυτοδιοίκηση ο Λιάκος

Η «αδερφή στήλη» του Dnews, ο «Πληροφοριοδότης», που καθίσταται σιγά-σιγά σημείο αναφοράς στο διαδίκτυο, σας αποκάλυψε πως ο αρμόδιος υπουργός Θοδωρής Λιβάνιος κόβει τις αρμοδιότητες της αυτοδιοίκησης από τον υφυπουργό Βαγγέλη Βλάχο.

Ο «Πληροφοριοδότης» φυσικά επιβεβαιώθηκε, αλλά ο Λιάκος παραμένει στη θέση του.

Εδώ δεν θίχτηκε από την υπόθεση με τις αδερφές του, με τις αρμοδιότητες θα θιγόταν;

Υφυπουργός να είναι, ακόμα και ...άνευ αρμοδιοτήτων!

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Ο Συρίγος τιμά τη θέση του

Ο Άγγελος Συρίγος, ανεξαρτήτως αν προσωπικά διαφωνούμε μαζί του σε μείζονα θέματα, τιμά τον κοινοβουλευτισμό.

Μετά την αλήθεια που είπε ότι «υποχωρήσαμε στην Κάσσο για το καλώδιο» τολμά να πει αυτό που λέει η μισή ΚΟ της ΝΔ (και που οι άλλοι φοβούνται να το πουν δημόσια) πως ο Λιάκος πρέπει να παραιτηθεί.

Η Α΄Αθηνών που είναι υποψήφιος ο Άγγελος Συρίγος είναι γεμάτος από «δελφίνους».

Καμιά φορά το να είσαι απλός βουλευτής είναι ίσως και πλεονέκτημα.

Αρκεί να είσαι ο ...Άγγελος Συρίγος!

Κασσελάκης, όπως ....Λαφαζάνης!

Να που εμφανίστηκε και ο Στέφανος Κασσελάκης.

Σε περιθωριακά έντυπα και για να βρίζει τον Τσίπρα- αυτόν που σε εποχές κρίσης μεγαλείου έλεγε πως ήταν ο μόνος που θα παρέδιδε τον ...ΣΥΡΙΖΑ!

Σε ρόλο δηλαδή ...Λαφαζάνη, που υπάρχει και χρησιμοποιείται (τι κρίμα για την ιστορία του) για να βρίζει τον Τσίπρα!

Άντε και σε ρόλο ...Καρανίκα!