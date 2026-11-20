«Είναι η αρχή ενός μαραθώνιου, αλλά έχουμε την δύναμη να αντέξουμε η αλήθεια πάντα βγαίνει δεν μπορεί να κρύβεται» τονίζει.

Ο Δημήτρης Πλακιάς σε ανάρτησή του σχολιάζει την κλήση του Κώστα Αχ. Καραμανλή σε απολογία για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό πλημμελήματος. Ο πατέρας που έχασε κόρη και δίδυμες ανιψιές στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών τονίζει ότι «Μετά από τέσσερα χρόνια ήρθε επιτέλους η ώρα του δολοφόνου των παιδιών μου, να περάσει την πόρτα του ανακριτή … είναι η αρχή ενός μαραθώνιου, αλλά έχουμε την δύναμη να αντέξουμε, (πληροφορίες λένε ότι θα ζητήσει αναβολή, αυτό θα είναι μια προσβολή ακόμα για τα θύματα ) η αλήθεια πάντα βγαίνει δεν μπορεί να κρύβεται … επιτέλους η δίκη φτάνει εκεί που πρέπει, εκεί που υπάρχουν οι ευθύνες γιατί δυο τρένα για 12 λεπτά ήταν στην ίδια γραμμή, γιατί δεν υπήρχε κανένα σύστημα ασφαλείας, γιατί χάθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, και όλος ο ΟΣΕ ήταν σε τέτοια τραγική κατάσταση ΥΓ εκατομμύρια ευρώ από την 717, και ορισμένοι ψάχνετε το δήθεν εμπόριο που στοιχίζει 300 ευρώ.»

Υπενθυμίζεται ότι η κλήση για απολογία για τον πρώην υπουργό Υποδομών είναι για την ερχόμενη Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου. προκειμένου να απολογηθεί για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό πλημμελήματος. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η χρονική περίοδος για την οποία εγκαλείται ο πρώην υπουργός αφορά τη θητεία του στο υπουργείο από 9/7/2019 έως και 1/3/2023 και σχετίζεται με παραλείψεις σχετικά με τη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου. Συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, στην πλειοψηφία τους νέα παιδιά, έχουν ζητήσει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον Κώστα Καραμανλή τονίζοντας πως δεν είναι δυνατόν το αδίκημα σε βάρος του να είναι πλημμέλημα.