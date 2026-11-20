Το όνομά του είχε συνδεθεί και με τη ληστεία σε υποκατάστημα της Alpha Bank στην Κεφαλονιά, τον Δεκέμβριο του 2009.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά περιστατικά που περιλαμβάνονται στο βαρύ ποινικό παρελθόν του 39χρονου, ο οποίος συνελήφθη στα Καλύβια, καταγράφεται τον Ιανουάριο του 2010 στη Ζάκυνθο. Τότε, είχε σημειωθεί ένοπλη ληστεία στο Δημόσιο Ταμείο της ΔΟΥ Ζακύνθου, με τους δράστες να χρησιμοποιούν μια ιδιαίτερη μεταμφίεση για να αιφνιδιάσουν τα θύματά τους, είχαν ντυθεί ιερείς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εποχής, δύο άνδρες εισέβαλαν στο κτίριο της Εφορίας φορώντας ράσα, λευκά γάντια και ψεύτικες γενειάδες, με αποτέλεσμα αρχικά να θεωρηθούν από τους παρευρισκόμενους πραγματικοί κληρικοί. Στη συνέχεια, με την απειλή όπλου, ακινητοποίησαν τον ταμία και τους πολίτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο και αφαίρεσαν το ποσό των 32.970,72 ευρώ.

Η ληστεία διήρκεσε μόλις δύο λεπτά. Οι δράστες διέφυγαν με κλεμμένη μοτοσικλέτα, ενώ κατά τη διαφυγή τους πυροβόλησαν μία φορά, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να απομακρυνθούν. Αστυνομικοί τους εντόπισαν και τους συνέλαβαν στην περιοχή του Ακρωτηρίου, όπου είχαν προσπαθήσει να διαφύγουν προσποιούμενοι ότι έκαναν τζόκινγκ. Σε κοντινή απόσταση βρέθηκαν τα ράσα, οι ψεύτικες γενειάδες, τα όπλα, δύο αλεξίσφαιρα γιλέκα και τα χρήματα της ληστείας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύονται για το ποινικό παρελθόν του 39χρονου, το όνομά του είχε συνδεθεί με τη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά και με τη ληστεία σε υποκατάστημα της Alpha Bank στην Κεφαλονιά, τον Δεκέμβριο του 2009.

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