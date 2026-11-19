Ο Αλέξης Τσίπρας άφησε σαφέστατες αιχμές ενώπιον της Ρένας Δούρου και του Νίκου Παππά -δηλαδή της ηγεσίας του εναπομείναντος ΣΥΡΙΖΑ- που μετά από δική τους πρόταση θα στηθεί η εξεταστική επιτροπή για το ιδιωτικό χρέος.

Με βαθιά συγκίνηση, κάνοντας εκτενέστατη αναφορά στην πολιτική διαδρομή και στην παρακαταθήκη του Αλέκου Φλαμπουράρη, αλλά και στην προσωπική τους σχέση -που ήταν στην πραγματικότητα στενή οικογενειακή- μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας, στην εκδήλωση μνήμης από τον ένα χρόνο από τον θάνατο του ιστορικού στελέχους της Αριστεράς.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ υπογράμμισε τον ρόλο του Αλέκου Φλαμπουράρη στην κυβέρνηση του, από την κρίση ρευστότητας του 2015 έως τη διάσωση του Μαρινόπουλου, ενώ αναφέρθηκε με λόγια του εκλιπόντος στο ζήτημα των πλειστηριασμών.

Άφησε μάλιστα τις σαφέστατες αιχμές του ενώπιον της Ρένας Δούρου και του Νίκου Παππά -δηλαδή της ηγεσίας του εναπομείναντος ΣΥΡΙΖΑ- που μετά από δική τους πρόταση θα στηθεί η εξεταστική επιτροπή για το ιδιωτικό χρέος.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον ρόλο του Αλέκου Φλαμπουράρη στη διαμόρφωση του πλαισίου προστασίας της πρώτης κατοικίας, κατηγορώντας όσους, όπως είπε, «βάζουν στο ίδιο κάδρο τη κυβέρνηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας με αυτήν της κοινωνικής αναλγησίας».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Σήμερα, όπως τα πάντα που αφορούν την κυβέρνησή μας, επιχειρείται με κατασκευές και συκοφαντικά ψεύδη, να σβηστεί από το χάρτη της αλήθειας. Αισθάνομαι λες και υπάρχει πορτοφολάς που λέει “μου κλέψαν το πορτοφόλι”».

Ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε όσους αμφισβητούν την προστασία εκείνης της περιόδου «να αναρωτηθούν αν έγινε έστω και ένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας τη περίοδο 15-19. Αν υπήρχε, θα το ξέραμε».

Επικαλέστηκε, μάλιστα, δημόσια επιστολή του Φλαμπουράρη τον Νοέμβριο του 2022, λέγοντας ότι θα μπορούσε να αποτελέσει το υπόμνημα που θα κατέθετε ο ίδιος στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, αν καλούνταν. «Ίσως να τον καλούσε και πρώτο η κυβέρνηση. Τον “πυροσβέστη”, οι “εμπρηστές”!».

«Για να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που αγωνιούν για να προστατευουν τους απλούς ανθρώπους και ποιοι είναι αυτοί που το μόνο που τους νοιάζει είναι προστατεύουν τα συμφέροντα».

Από το δημοψήφισμα στη διάσωση του Μαρινόπουλου

Ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Φλαμπουράρη άνθρωπο των «ειδικών αποστολών» της κυβέρνησής του. Ως δυσκολότερη ξεχώρισε τη διαχείριση της κρίσης ρευστότητας τις ημέρες του δημοψηφίσματος του 2015, όταν, όπως είπε, ο Φλαμπουράρης έστησε στο μεγάλο σαλόνι του Μεγάρου Μαξίμου ένα «war room». Από εκεί συντόνιζε τις ομάδες των παραγωγικών υπουργείων για να εξασφαλιστούν, μεταξύ άλλων, χλώριο για την ΕΥΔΑΠ, καύσιμα για κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις, φάρμακα και ναύλοι για την ύδρευση νησιών.

Στάθηκε επίσης στην υπόθεση του Μαρινόπουλου, όταν, σύμφωνα με τον ίδιο, η αλυσίδα όδευε προς πτώχευση με οφειλές περίπου 650 εκατ. ευρώ προς προμηθευτές και 13.000 εργαζομένους να κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους. Όπως ανέφερε, ο Φλαμπουράρης, έπειτα από πολυήμερες διαπραγματεύσεις, βρήκε τη λύση για την απορρόφηση της αλυσίδας από τον Σκλαβενίτη.

Αναφερόμενος στην επανεκκίνηση των έργων στους εθνικούς αυτοκινητοδρόμους, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι αυτά προχώρησαν χωρίς απώλεια δημόσιων πόρων και κάλεσε να γίνει σύγκριση με την τελευταία επταετία, κατά την οποία, όπως είπε, οι απαιτήσεις των εργολάβων από το Δημόσιο ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ. Στις αποστολές του Φλαμπουράρη συμπεριέλαβε ακόμη την αποσυμφόρηση των νησιών στην προσφυγική κρίση του 2015, τη δημιουργία της ανοιχτής δομής στον Ελαιώνα και την ψηφιακή πλατφόρμα για την απευθείας επικοινωνία των πολιτών με την κεντρική διοίκηση.

«Μας ξανασμίγει πάλι»

Ο Αλέξης Τσίπρας θυμήθηκε τη γνωριμία τους στα μέσα της δεκαετίας του ’90, όταν ο Αλέκος Φλαμπουράρης είχε την ευθύνη για τη Νεολαία του Συνασπισμού. Αναφέρθηκε στην απόφασή του να ενταχθεί στον ενιαίο Συνασπισμό το 1990 και στην επιλογή του να συνεχίσει να εργάζεται ως μηχανικός, κάτι που, κατά τον ίδιο, του έδινε πιο ρεαλιστική ματιά στην πολιτική. Τον περιέγραψε ως έναν από τους πρώτους που διέκριναν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορούσε να κυβερνήσει και ως άνθρωπο που έμενε παρών στην εφαρμογή των δύσκολων αποφάσεων.

«Ο Αλέκος σήμερα, ένα χρόνο μετά, μας ξανασμίγει πάλι, σε μια συνάντηση συντροφικότητας και μνήμης», είπε στην αρχή της ομιλίας του.

«Αυτός ήταν ο δικός μας Αλέκος. Αυτός ΕΙΝΑΙ ο δικός μας Αλέκος. Εντιμότητα, δημόσιο συμφέρον, αλληλεγγύη και προστασία στους αδύναμους. Και αυτή είναι η ηθική παρακαταθήκη που μας αφήνει. Η ηθική προστιθέμενη αξία που μας κληροδοτεί», είπε κλείνοντας την ομιλία του.

Του είμαστε ευγνώμονες.

Θα τον θυμόμαστε πάντα.

Και θα τον έχουμε πλάι μας στις μάχες που έρχονται για δικαιοσύνη και προκοπή... »

Δείτε εικόνες - βίντεο από το εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων