Oκτώ κωμικοί ενώνουν τις δυνάμεις τους με δύο παρουσιαστές, μετατρέποντας το γέλιο σε αφορμή για ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και έμπρακτη αλληλεγγύη προς τους ανθρώπους που ζουν με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας.

Τις Παρασκευές 20 και 27 Νοεμβρίου 2026, στις 21:30, το Θέατρο Μικρός Κεραμεικός φιλοξενεί το «Μια γροθιά – Comedy Edition», δύο ξεχωριστές παραστάσεις stand-up comedy για την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας.

Μετά τη συναυλία «Μια γροθιά», που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2026 στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με τη συμμετοχή περισσότερων από 30 καλλιτεχνών της ελληνικής hip-hop σκηνής, η πρωτοβουλία συνεχίζεται με μια νέα μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης. Αυτή τη φορά, τη σκυτάλη παίρνει το stand-up comedy. Oκτώ κωμικοί συμμετέχουν αφιλοκερδώς και ενώνουν τις δυνάμεις τους με δύο παρουσιαστές, μετατρέποντας το γέλιο σε αφορμή για ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και έμπρακτη αλληλεγγύη προς τους ανθρώπους που ζουν με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας.

Το πρόγραμμα των δύο παραστάσεων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2026

Στη σκηνή:

- Στέλιος Ανατολίτης

- Δημήτρης Δημόπουλος

- Blink Mike

- Ζάνα Μαλίκη

Παρουσίαση: Jimapas

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2026

Στη σκηνή:

- Αριστοτέλης Ρήγας

- Λίλια Τσιγάρα

- Γιάννης Ταυλάς

- Κωνσταντίνος Μπούρας-Μπαϊμάκος

Παρουσίαση: Σέξπυρ

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Το γέλιο γίνεται πράξη αλληλεγγύης

Η Ελληνική Εταιρεία για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας εργάζεται για την ενημέρωση, την υποστήριξη και την ενδυνάμωση των ανθρώπων που ζουν με τη νόσο. Το «Μια γροθιά – Comedy Edition» αναδεικνύει ότι η τέχνη και το χιούμορ μπορούν να γίνουν αφορμή για συλλογική δράση. Για δύο βραδιές, καλλιτέχνες και κοινό γίνονται μια παρέα, με κοινό σκοπό την αλληλεγγύη.

Πληροφορίες Παράστασης

- Ημερομηνίες: Παρασκευή 20 & 27 Νοεμβρίου 2026

- Ώρα έναρξης: 21:30

- Χώρος: Θέατρο Μικρός Κεραμεικός (Ευμολπιδών 13, Γκάζι)

- Τιμή εισιτηρίου: 13€ ανά παράσταση

- Προπώληση Εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/standupcomedy/mia-grothia-comedy-edition/

Διοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας

Οργάνωση Παραγωγής: Χρήστος Πανοηλίας για την Action Εστί | Artist & Event Management