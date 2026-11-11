Ο Τζόρνταν Φίσερ αναλαμβάνει τον ρόλο του Prince στο μιούζικαλ «Purple Rain».

Το Μπρόντγουεϊ βρήκε τον δικό του Prince στο πρόσωπο του Τζόρνταν Φίσερ.

Ο Αμερικανός ηθοποιός με επιτυχημένη πορεία στο νεοϋορκέζικο θέατρο μέσα από παραστάσεις όπως τα «Hadestown», «Dear Evan Hansen», «Sweeney Todd» και «Hamilton», θα ενσαρκώσει τον «The Kid», τον ρόλο που σφράγισε ο θρυλικός σταρ στην ομώνυμη ταινία, στη νέα εκδοχή του «Purple Rain» στην σκηνή.

Το μιούζικαλ θα κάνει πρεμιέρα στο θέατρο Majestic την ερχόμενη άνοιξη, ξεκινώντας τις δοκιμαστικές παραστάσεις τον Μάρτιο. Σύμφωνα με το ΑP, τα υπόλοιπα μέλη του θιάσου θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.



Η υπόθεση του «Purple Rain», η οποία αντλεί στοιχεία από τη ζωή του Prince, ακολουθεί την πορεία ενός ανερχόμενου ροκ μουσικού στα κλαμπ της Μινεάπολης, καθώς προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε μια ταραχώδη οικογενειακή ζωή κι έναν νέο έρωτα.



Η ομώνυμη ταινία είχε αποσπάσει Όσκαρ Πρωτότυπου Τραγουδιού, περιλαμβάνοντας εμβληματικές επιτυχίες όπως τα «Let’s Go Crazy», «When Doves Cry» και «Take Me With U», ενώ το soundtrack τιμήθηκε με δύο Grammys. Τη σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει ο υποψήφιος για Tony, Σαχίμ Άλι, ενώ το λιμπρέτο ανήκει στον Πίτερ Ντούτσαν.

{https://youtu.be/AuXK8ZbTmLk?si=L-v-zp7totxDrxV4}

Το έργο έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του το 2025 στη γενέτειρα του Prince, τη Μινεάπολη, σε σκηνοθεσία της Λιλεάνα Μπλέιν-Κρουζ και με τον Κρις Κόλινς στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

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Ο «πρίγκιπας της ποπ» «έφυγε» από τη ζωή στις 21 Απριλίου 2016, σε ηλικία 57 ετών.





Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ