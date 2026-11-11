Το κανόνι φυλάσσεται εδώ και δύο χρόνια μέσα σε νερό στην Μονή Γωνιάς στα Χανιά και χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο της μεγάλης Κρητικής Επανάστασης του 1866–1869

Ένα εντυπωσιακό ιστορικό εύρημα, βάρους περίπου τριών τόνων, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στα Χανιά. Πρόκειται για ένα κανόνι του 1867, το οποίο ανέσυρε από τη θάλασσα πριν από δύο χρόνια ο ψαράς Νίκος Μπερτάκης και σήμερα φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Παναγίας Οδηγήτριας, γνωστή ως Μονή Γωνιάς, στο Κολυμπάρι.

Το ιστορικό εύρημα αναμένεται να εξεταστεί την Παρασκευή από κλιμάκιο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, στο πλαίσιο αυτοψίας που έχει προγραμματιστεί με σκοπό την καταγραφή και την επιστημονική τεκμηρίωση των χαρακτηριστικών και της ταυτότητάς του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, το κανόνι συνδέεται με τον κανονιοβολισμό και τη διαρπαγή της Μονής Γωνιάς το 1867, κατά τη διάρκεια της μεγάλης Κρητικής Επανάστασης του 1866–1869. Το αντικείμενο φυλάσσεται εδώ και δύο χρόνια μέσα σε νερό στους χώρους της Μονής, ενώ στην αυτοψία θα συμμετάσχουν υπάλληλος της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και καταδυόμενος συντηρητής από το Ηράκλειο. Παράλληλα, προβλέπεται και η παραλαβή ενός νομίσματος από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων.

Υπενθυμίζεται ότι η Ιερά Μονή Παναγίας Οδηγήτριας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά και οχυρωμένα μοναστικά μνημεία της δυτικής Κρήτης, με ξεχωριστή θέση στην ιστορία του νησιού. Η επικείμενη αυτοψία αναμένεται να φωτίσει περισσότερες πτυχές της ιστορίας του εντυπωσιακού ευρήματος και να δώσει απαντήσεις σχετικά με την προέλευση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.