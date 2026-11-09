Με εγκαύματα από ζεστό νερό μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο μία 95χρονη που φιλοξενούνταν σε δομή φροντίδας ηλικιωμένων, στο Ηράκλειο.
Οι συγγενείς της έκαναν σχετική καταγγελία στην Αστυνομία, αναφέροντας ότι η γιαγιά υπέστη αυτά τα εγκαύματα στην περιοχή των ποδιών, στη διάρκεια του μπάνιου που της έκανε 46χρονη νοσηλεύτρια-εργαζόμενη στη δομή.
Αποδίδουν, σύμφωνα με το cretalive, στην εργαζόμενη-σύμφωνα πάντα με την καταγγελία-ότι δεν πρόσεξε το νερό με αποτέλεσμα να πέσει καυτό πάνω στο δέρμα της ηλικιωμένης.
Η νοσηλεύτρια συνελήφθη αλλά με προφορική εντολή του εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη.
Η 95χρονη είχε ευαιθησία λόγω της ηλικίας αλλά και των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει.