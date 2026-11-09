Συνελήφθη η νοσηλεύτρια του γηροκομείο, αλλά αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα.

Με εγκαύματα από ζεστό νερό μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο μία 95χρονη που φιλοξενούνταν σε δομή φροντίδας ηλικιωμένων, στο Ηράκλειο.

Οι συγγενείς της έκαναν σχετική καταγγελία στην Αστυνομία, αναφέροντας ότι η γιαγιά υπέστη αυτά τα εγκαύματα στην περιοχή των ποδιών, στη διάρκεια του μπάνιου που της έκανε 46χρονη νοσηλεύτρια-εργαζόμενη στη δομή.

Αποδίδουν, σύμφωνα με το cretalive, στην εργαζόμενη-σύμφωνα πάντα με την καταγγελία-ότι δεν πρόσεξε το νερό με αποτέλεσμα να πέσει καυτό πάνω στο δέρμα της ηλικιωμένης.

Η νοσηλεύτρια συνελήφθη αλλά με προφορική εντολή του εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη.

Η 95χρονη είχε ευαιθησία λόγω της ηλικίας αλλά και των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει.