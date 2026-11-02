Σε θαλάσσιο χώρο το επίκεντρο του σεισμού.

Σεισμός σημειώθηκε στην Κρήτη, νότια του Λασιθίου, το απόγευμα της Δευτέρας.

Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 18:49 και ήταν μεγέθους 4,7 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Το Ευρωπαϊκό- Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο κάνει λόγο για σεισμό 5,1 Ρίχτερ στην πρώτη εκτίμησή του.

{https://x.com/EMSC/status/2117298888746934648}

Το επίκεντρο εντοπίστηκε σε θαλάσσιο χώρο, 66 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Γουδουρά Λασιθίου, αναφέρουν τα πρώτα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Το εστιακό βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα.

Το Ευρωπαϊκό- Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο στην πρώτη εκτίμηση αναφέρει πως το επίκεντρο εντοπίστηκε 105 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας και το εστιακό βάθος ήταν 24 χιλιόμετρα.