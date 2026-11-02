Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για τις 2 και 3 Νοεμβρίου λόγω της κακοκαιρίας Agneta.

Η κακοκαιρία Agneta «σφυροκοπά» και την Ορεστιάδα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Λόγω της συνεχιζόμενης ανόδου της στάθμης των υδάτων στον ποταμό Άρδα, ο Δήμος Ορεστιάδας προχωρά σε έκτακτη διακοπή της κυκλοφορίας στις Ιρλανδικές Διαβάσεις Καστανέων και Ριζίων.

Η απόφαση ελήφθη για την προστασία των πολιτών και την αποφυγή ατυχημάτων, καθώς η αυξημένη στάθμη του ποταμού καθιστά επικίνδυνη τη διέλευση οχημάτων και πεζών από τα συγκεκριμένα σημεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, η απαγόρευση κυκλοφορίας θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να υποχωρήσουν τα νερά και να αποκατασταθούν οι συνθήκες ασφαλούς διέλευσης.

Οι εναλλακτικές διαδρομές για τους οδηγούς

Οι οδηγοί που χρειάζεται να μετακινηθούν στην περιοχή καλούνται να αποφεύγουν τις Ιρλανδικές Διαβάσεις και να χρησιμοποιούν τις εναλλακτικές διαδρομές μέσω:

Της γέφυρας Καστανέων.

Της γέφυρας Κομάρων. ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να ακολουθούν τις υποδείξεις της Αστυνομίας και να συμμορφώνονται με την υπάρχουσα σήμανση. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται και στους κατοίκους των παραποτάμιων περιοχών, οι οποίοι θα πρέπει να αποφεύγουν την προσέγγιση στις όχθες του Άρδα όσο συνεχίζεται η άνοδος της στάθμης των υδάτων. Ο Δήμος Ορεστιάδας απευθύνει έκκληση για αυξημένη επαγρύπνηση και πιστή τήρηση των οδηγιών της Αστυνομίας και της Πολιτικής Προστασίας.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οι πολίτες μπορούν να καλούν στο 112.

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