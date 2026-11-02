Ο διαγωνισμός φωτογραφίας με έμπνευση από τα καιρικά φαινόμενα.

Εκπληκτικά ουράνια τόξα, τρομακτικοί κεραυνοί, σύννεφα σε απίστευτους σχηματισμούς και καιρικά φαινόμενα που αποτυπώνουν την κλιματική αλλαγή «πρωταγωνιστούν» στις φωτογραφίες των φιναλίστ του φετινού διαγωνισμού Weather Photographer.

Φέτος δήλωσαν συμμετοχή 5.500 διεκδικητές των βραβείων και η επιτροπή των κριτών κατέληξαν σε 30 φιναλίστ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βασιλικής Μετεωρολογικής Εταιρείας της Βρετανίας, που διοργανώνει τον διαγωνισμό.

Πλέον, οι διοργανωτές καλούν τους λάτρεις της μετεωρολογίας και της φωτογραφίας να ψηφίσουν ποια προτιμούν έως τις 5 Νοεμβρίου (ΕΔΩ). Οι νικητές του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στις 17 Νοεμβρίου

Δείτε μερικές από τις πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες των φιναλίστ