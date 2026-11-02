Μια σφοδρή καταιγίδα χάλασε τη διάθεση του βασιλιά Καρόλου.

Ο βασιλιάς Κάρολος και σύζυγός του βασίλισσα Καμίλα, βρίσκονται στην Αντίγκουα και Μπαρμπούντα για τους εορτασμούς της 45ης επετείου ανεξαρτησίας. Η παρέλαση είχε προγραμματιστεί να γίνει στο στάδιο του Sir Vivian Richards την Κυριακή 1η Νοεμβρίου αλλά μόλις μετά την άφιξη του βασιλικού ζεύγους άρχισε μία σφοδρή καταιγίδα.

Αποτέλεσμα ήταν ο Κάρολος, να εκνευριστεί που δεν του πρόσφεραν ομπρέλα.

Αν και στη βασίλισσα Καμίλα πρόσφεραν άμεσα ομπρέλα δεν συνέβη και το ίδιο με τον βασιλιά Κάρολο ο οποίο παρέμεινε στη βροχή. Όταν ο Κάρολος είδε τη σύζυγό του με ομπρέλα, εμφανώς ενοχλημένος που βρεχόταν ο ίδιος, άρχισε να φωνάζει στους βοηθούς του και να κουνά ενοχλημένος τα χέρια του για να του δώσουν και εκείνου μία. Τελικά ένας βοηθός του έδωσε ομπρέλα και ο Κάρολος συνέχισε με την επιθεώρηση των στρατευμάτων.

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Η βασίλισσα Καμίλα δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα γέλια της όταν επέστρεψε στο πλευρό του συζύγου της στην εξέδρα, όταν κόπασε η βροχή, ενώ το ζευγάρι φάνηκε να γελά ξανά αφού κάθισε στον χώρο παρακολούθησης της παρέλασης.

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Αργότερα ο βασιλιάς Κάρολος επιχείρησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις κάνοντας αστείο για τον όγκο της βροχής. Είπε σε καλεσμένους σε μια εκδήλωση που ακολούθησε: «Άρχισα να καλλιεργώ νεροκάρδαμο στο παντελόνι μου», όπως ανέφερε η εφημερίδα Evening Standard.

Με πληροφορίες του People