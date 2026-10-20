Τα σημάδια μένουν για πάντα, αλλά καλό είναι να αφήνουμε πίσω το παρελθόν, λέει ο πρίγκιπας Χάρι.

Ο πρίγκιπας Χάρι δήλωσε ότι θέλει να τα βρει με τον αδελφό του, Γουίλιαμ και τον πατέρας του, βασιλιά Κάρολο, τονίζοντας ότι η συμφιλίωση είναι το πιο σημαντικό πράγμα.

Στην πρώτη του μεγάλη συνέντευξη μετά την επιστροφή του στη Βρετανία, ο μικρότερος γιος του μονάρχη μίλησε στο GQ για την περίπλοκη σχέση με την οικογένειά του και εμφανίστηκε διατεθειμένος να την αποκαταστήσει.

Ερωτηθείς εάν τον λυπεί η περίπλοκη σχέση που έχει με τον αδελφό του και τον πατέρα του, έπειτα από μικρή παύση ο πρίγκιπας Χάρι απάντησε: «Ναι, σίγουρα, από πλευράς οικογένειας». Σημείωσε ότι πολλοί μπορούν να ταυτιστούν, καθώς υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ αδελφών και κακές σχέσεις γονιών με τα παιδιά τους. Ίσως για αυτό υπάρχει τόσο έντονο ενδιαφέρον για την περίπτωση της βασιλικής οικογένειας, εξήγησε.

«Κάποιοι δεν θέλουν να τα βρουν, εγώ θέλω. Σαφώς και θέλω. Με τα όσα συμβαίνουν στον κόσμο, το πιο σημαντικό είναι η συμφιλίωση», δήλωσε. Μετά τη δημοσίευση της συνέντευξης, εκπρόσωπος των Sussexes δήλωσε ότι «σε καμία περίπτωση να υπήρχε πρόθεση για αιχμή κατά του αδελφού του ή οποιουδήποτε άλλου μέλους της οικογένειάς του». Το σχόλιο έγινε «σε γενικό πλαίσιο και δεν αφορούσε με κανέναν τρόπο την οικογένειά του», συμπλήρωσε.

Πρίγκιπας Χάρι: Τα σημάδια μένουν για πάντα

Σε ερώτηση εάν πιστεύει ότι αυτή είναι μια πληγή που μπορεί να γιατρευτεί, ο πρίγκιπας Χάρι απάντησε: «Σίγουρα. Τα σημάδια μένουν για πάντα, αλλά το θέμα είναι η αντίληψή σου για όσα έχουν συμβεί… σίγουρα να αφήσεις πίσω το παρελθόν… θα ενθάρρυνα όλους να το κάνουν αυτό».

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Ο πρίγκιπας Χάρι εξέφρασε την άποψη ότι «υπάρχει αρκετό δράμα στον κόσμο και στις ζωές των ανθρώπων για να συνεχίσεις τα προβλήματα με την οικογένειά σου».

Ο 42χρονος δεν έχει επαφές με τον μεγαλύτερο αδελφό του, διάδοχο του θρόνου, εδώ και χρόνια. Τον περασμένο Ιούλιο, ο πρίγκιπας Χάρι συνάντησε τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, μαζί με τη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους.

Ελπίζει να βελτιωθεί η σχέση του με τα βρετανικά ΜΜΕ

Για την επιστροφή του στην πατρίδα του, είπε ότι σήμαινε πολλά για εκείνον να μπορέσουν τα παιδιά του να φοιτήσουν σε βρετανικό σχολείο. «Δεν ήξερα πόσο σημαντικό ήταν για εμένα. Πάντα σκεφτόμουν ότι ήταν κάτι που θα το προσπαθούσαμε, αλλά τώρα είναι στο σχολείο εδώ και δύο εβδομάδες. Το λατρεύουν και είναι μία εντελώς διαφορετική εμπειρία για εκείνα», δήλωσε.

Επίσης, εξέφρασε την ελπίδα να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον βρετανικό Τύπο, που ήταν ένας από τους λόγους που τον έκαναν να φύγει από τη χώρα, ενώ ακολούθησαν αρκετές αγωγές του σε βάρος ΜΜΕ. «Ελπίζω ότι αυτό θα αλλάξει. Έχουν δοθεί κάποιες μάχες, αλλά ελπίζω να μπορέσουμε να τραβήξουμε μια γραμμή. Υπάρχουν πτυχές του παρελθόντος που είμαι σίγουρος ότι εγώ, η οικογένειά μου, μέρος του βρετανικού Τύπου, θα θέλαμε να αφήσουμε πίσω μας και να εργαστούμε για το κοινό καλό», πρόσθεσε.

Η συνέντευξη του πρίγκιπα Χάρι

{https://www.youtube.com/watch?v=6-rhaR1ZlAs}