Η εξομολόγηση του πρίγκιπα Χάρι για την απώλεια και τη διαχείριση του πένθους.

Ο πρίγκιπας Χάρι μίλησε για το πόσο δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί την απώλεια της μητέρας του και το πένθος, σημειώνοντας ότι για χρόνια πίστευε ότι η πριγκίπισσα Νταϊάνα δεν είχε πεθάνει, αλλά θα επέστρεφε προκειμένου να πάρει τον ίδιο και τον αδελφό του, ενώ δήλωσε πως έπεσε σε κατάθλιψη όταν εγκαταστάθηκε στον Καναδά.

Ο 42χρονος μίλησε με τη νευροεπιστήμονα Μέρι Φράνσις Ο’ Κόνορ στην πλατφόρμα MasterClass, για τις επιπτώσεις που έχει το πένθος στο μυαλό και το σώμα, αναφερόμενος στη δική του πορεία, μετά τον θάνατο της μητέρας του, όταν εκείνος ήταν 12 ετών. Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι για σχεδόν δύο δεκαετίες δεν έκλαψε, μετά τον θάνατο της μητέρας του, ενώ σχολίασε το γεγονός ότι δεν είχε βοήθεια για να αντιμετωπίσει το τραύμα παρότι «για όνομα του Θεού, είμαι πρίγκιπας», όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Για 15-20 χρόνια, όταν με ρωτούσαν “είσαι καλά;”, απαντούσα “είμαι μια χαρά”. Ήταν μούδιασμα, συναισθηματική αποσύνδεση. Και χωρίς να το ξέρω, η αδρεναλίνη με ωθούσε, με κινούσε», δήλωσε. «Ήταν η κινητήριος δύναμη που με έκανε να καταταγώ στον στρατό σε ηλικία 20 ετών. Ήταν o τέλειος περισπασμός. Δεν μπορούσα να σκεφτώ ουσιαστικά τίποτα άλλο πέρα από την αποστολή που είχα αναλάβει», συμπλήρωσε.

Αφού επέστρεψε από τη δεύτερη αποστολή του στο Αφγανιστάν, το 2013, ο πρίγκιπας Χάρι άρχισε να αντιλαμβάνεται πως οι εμπειρίες του στις ένοπλες δυνάμεις φαινόταν να είχαν πυροδοτήσει το παλιότερο τραύμα. «Τα πράγματα που είδα, που βίωσα, φάνηκε να πυροδοτούν άλλα τραύματα, που υπήρχαν μέσα μου», είπε.

Πρίγκιπας Χάρι: Πίστευα ότι θα επέστρεφε μεταμφιεσμένη

Ο μικρότερος γιος του βασιλιά Καρόλου περιέγραψε πόσο δυσκολεύτηκε να αποδεχθεί ότι η μητέρα του είχε πεθάνει. Ακόμα και χρόνια μετά, ένα κομμάτι του πίστευε ότι μπορεί μια ημέρα να επέστρεφε. «Πίστευα ότι είχε δημιουργήσει αυτή την έξοδο για να ξεφύγει από όλα τα πράγματα που κατέστρεφαν τη ζωή της και ότι θα επέστρεφε μεταμφιεσμένη, για να πάρει εμένα και τον αδελφό μου», ανέφερε.

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«Δεν έκλαψα όταν μου είπαν ότι η μητέρα μου πέθανε, μόνο στην κηδεία της. Και δεν ξαναέκλαψα για σχεδόν δύο δεκαετίες. Ήμουν πεπεισμένος ότι αυτό ήταν δύναμη, αλλά δεν ήταν. Ήμουν ένα 12χρονο αγόρι που δεν του επιτρεπόταν να καταρρεύσει και χωρίς οδικό χάρτη για να επουλώσει τις πληγές του», εξομολογήθηκε.

«Θα περίμενε κανείς ότι θα είχα την καλύτερη βοήθεια στον κόσμο. Είμαι πρίγκιπας, για όνομα του Θεού, αλλά εξακολουθούσα να πενθώ και δεν είχα πού να διοχετεύσω αυτά τα συναισθήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ενοχή που έπρεπε να ξεπεράσει ο πρίγκιπας Χάρι

Ο «αμυντικός μηχανισμός» για εκείνον ήταν να αποκλείσει συναισθήματα και αναμνήσεις. «Όχι μόνο τις κακές αναμνήσεις, αλλά και τις καλές. Ξέχασα τη φωνή της μητέρας μου, ξέχασα το γέλιο της. Δεν μπορούσα να θυμηθώ τη μορφή της, χωρίς να κοιτάξω φωτογραφία της».

Για τον πρίγκιπα Χάρι, το ταξίδι της επούλωσης σήμαινε ότι έπρεπε να αντιμετωπίσει και την ενοχή που ένιωθε για την ευτυχία χωρίς τη μητέρα του. «Ήμουν για τόσο καιρό συναισθηματικά απαθής, σε μεγάλο βαθμό επειδή ένιωθα προδοτικός και ένοχος για την πιθανότητα να είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος χωρίς εκείνη. Ένιωθα πως έπρεπε να είμαι συναισθηματικά απαθής, προκειμένου να της αποδείξω ότι μου έλειπε», δήλωσε.

Τελικά, κατάλαβε ότι η μητέρα του θα ήθελε να είναι χαρούμενος και αυτό έκανε τεράστια αλλαγή για εκείνον. «Με απελευθέρωσε, μου έδωσε μια εντελώς διαφορετική οπτική για τη ζωή».

Οι κρίσεις πανικού

Ο πρίγκιπας Χάρι διηγήθηκε ότι υπήρχε μια εποχή που οι δημόσιες υποχρεώσεις του δημιουργούσαν «απόλυτο πανικό», που κλιμακωνόταν μπροστά στις κάμερες. «Άρχισα να συνειδητοποιώ ότι πιθανότατα είχα φτάσει σε κατάσταση σοβαρής εξάντλησης, όταν το να φορέσω απλά ένα επίσημο πουκάμισο- ο γιακάς που έσφιγγε- μου φαινόταν σαν να με έπνιγε, ενώ πάθαινα κρίσεις πανικού ακόμα και μέσα στο αυτοκίνητο. Και τότε συνειδητοποίησα “ΟΚ, υπάρχει κάτι μεγαλύτερο, κάτι που πρέπει να κοιτάξεις”», είπε.

Πρίγκιπας Χάρι: Έπεσα σε κατάθλιψη στον Καναδά

Τέλος, μίλησε και για τη δύσκολη περίοδο που βίωσε όταν εγκαταστάθηκε στον Καναδά με τη Μέγκαν Μαρκλ και το πρώτο παιδί τους, τον Άρτσι που τότε ήταν επτά μηνών. «Στον Καναδά, μακριά από ένα αγχωτικό περιβάλλον όπου υποθέτω ότι το σώμα μου ήταν γεμάτο αδρεναλίνη, μέσα σε 2-3 ημέρες βίωσα την απότομη πτώση των επιπέδων της αδρεναλίνης, κάτι που δεν είχα ξαναζήσει», περιέγραψε ο πρίγκιπας Χάρι.

«Ήταν σαν να χρειαζόμουν το άγχος για να πάρω την αδρεναλίνη που θα έκανε τον εγκέφαλό μου να λειτουργήσει, καθώς έγινα ανίκανος μέσα στο σπίτι. Στην πραγματικότητα, βυθίστηκα στην κατάθλιψη για περίπου δύο εβδομάδες και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να λειτουργήσω χωρίς αδρεναλίνη», συμπλήρωσε.

Πηγή: People, Φωτ.: AP